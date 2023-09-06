В ГУУ пройдет Фестиваль детских команд КВН

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
С 24 по 27 сентября 2023 года в Государственном университете управления пройдёт очный этап Фестиваль детских команд КВН РДДМ «КВН Первых» в рамках проведения Чемпионата игр КВН «Вернисаж профессий – 2024» Московской Юниор-лиги.
Фестиваль проходит в два этапа. Заочный этап — с 15 августа по 15 сентября.
Очный этап — сам фестиваль в Москве — с 24 по 27 сентября в стенах Государственного университет управления.
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Стать участниками очного этапа смогут 40 команд Москвы и регионов РФ, в том числе Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
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Условия участия:
— снимите видео вашего выступления в формате «Визитка» (хронометраж 4 мин.);
— заполните заявку на участие, подпишите её у руководителя, поставьте печать и сделайте скан;
— загрузите ссылку с вашем выступлением на Яндекс.Диск;
— зарегистрируйтесь по ссылкам:
Ссылка регистрации для команд Москвы — konkurs.mosmetod.ru
Ссылка регистрации для команд из регионов РФ — https://clck.ru/35HAS6
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К участию в заочном этапе приглашаются команды любого уровня подготовки – от новичков до опытных команд. Ждем тебя и твою команду на Фестивале детских команд КВН РДДМ «КВН Первых»!
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Вся необходимая дополнительная информация, регламент, форма заявки и контактные лица в приложении.
Вернисаж профессий. Регламент
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 6.09.2023
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