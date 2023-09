В ГУУ пройдет Фестиваль детских команд КВН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 24 по 27 сентября 2023 года в Государственном университете управления пройдёт очный этап Фестиваль детских команд КВН РДДМ «КВН Первых» в рамках проведения Чемпионата игр КВН «Вернисаж профессий – 2024» Московской Юниор-лиги.

Фестиваль проходит в два этапа. Заочный этап — с 15 августа по 15 сентября.

Очный этап — сам фестиваль в Москве — с 24 по 27 сентября в стенах Государственного университет управления.

⠀

Стать участниками очного этапа смогут 40 команд Москвы и регионов РФ, в том числе Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

⠀

Условия участия:

— снимите видео вашего выступления в формате «Визитка» (хронометраж 4 мин.);

— заполните заявку на участие, подпишите её у руководителя, поставьте печать и сделайте скан;

— загрузите ссылку с вашем выступлением на Яндекс.Диск;

— зарегистрируйтесь по ссылкам:

Ссылка регистрации для команд Москвы — konkurs.mosmetod.ru

Ссылка регистрации для команд из регионов РФ — https://clck.ru/35HAS6

⠀

К участию в заочном этапе приглашаются команды любого уровня подготовки – от новичков до опытных команд. Ждем тебя и твою команду на Фестивале детских команд КВН РДДМ «КВН Первых»!

⠀

Вся необходимая дополнительная информация, регламент, форма заявки и контактные лица в приложении.

Вернисаж профессий. Регламент

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI