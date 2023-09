Выпускник ЛИСИ Михаил Жербин – инженер-конструктор и композитор

Source: MIL-OSI Russian Language News

Жербин Михаил Михайлович

На протяжении всей своей жизни выпускник ЛИСИ (ныне СПбГАСУ), доктор технических наук, профессор Михаил Жербин (1911–2004) удивительным образом сочетал разные сферы деятельности: науку, строительство и музыку. Во всех направлениях достиг блестящих результатов. Свой первый орден получил в годы Великой Отечественной войны.

Михаил Михайлович родился в Петербурге в многодетной семье потомственного военного, полковника Михаила Фёдоровича Жербина. Все пятеро детей ещё до школы свободно говорили на немецком языке и занимались музыкой. Поэтому Михаил решил реализовать себя в творчестве и в 1929 г. закончил Ленинградский музыкальный техникум по классу фортепиано.

Однако через год устроился работать чертёжником в институт «Гипрошахт» и… шагнул в новую деятельность. Она так увлекла молодого человека, что уже в 1935 г. после окончания Ленинградского инженерно-строительного института (ныне СПбГАСУ) по специальности инженер-строитель-конструктор он вернулся в «Гипрошахт» на должность руководителя группы металлических конструкций, а потом возглавил строительный отдел. В 1936–1940 гг. работал инженером-конструктором в Ленинграде, затем – в г. Кизел Пермской области. Одновременно в 1940 г. закончил Музыкальное училище при Ленинградской консерватории по классу композиции и дирижирования. В 1940–1941 гг. учился на композиторском факультете Ленинградской консерватории.

В годы Великой Отечественной войны инженер-конструктор возводил важные промышленные объекты, спроектировал и принял непосредственное участие в строительстве завода тяжёлых авиабомб. За эту работу он был награждён орденом Трудового Красного Знамени. После освобождения Донбасса в начале 1944 г. был командирован в Донецк, где ему поручили организовать Центральное бюро копров и шахтного оборудования (ЦБКО). За выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы удостоен Сталинской премии (1948 г.)

В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию «Исследование систем металлических надшахтных эксплуатационных копров». С 1963 г. занимался научной и педагогической деятельностью в Киевском инженерно-строительном институте. Опубликовал ряд научных работ. Как композитор Михаил Жербин написал несколько сотен музыкальных произведений.

Лауреат Сталинской премии I степени (1948), член Союза композиторов СССР. Награждён орденом «Знак Почёта» III степени, знаком «Шахтёрская слава» I степени, медалями. Всего удостоен 14 правительственных наград.

