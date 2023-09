Введение в теоретическую физику — факультативный курс Эмиля Ахмедова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

С 13 сентября по средам в 17:05 в аудитории 2.36 Физтех.Цифры будут проходить занятия по факультативному курсу «Введение в теоретическую физику». Факультатив рассчитан на студентов 1 — 2 курса бакалавриата МФТИ.

Лектор — доктор физико-математических наук, профессор Эмиль Тофикович Ахмедов, заведующий кафедрой теоретической физики МФТИ.

На курсе будут обсуждаться на примерах:

простейшее применение тензоров в физике;

принцип наименьшего действия в механике;

решение уравнений движения в механике;

простейшие теории поля и др.

Студенты получат представление об основных понятиях теоретической физики и познакомятся с методами решения задач.

На курс приглашаются все желающие, интересующиеся теоретическими подходами к познанию природы и пониманию законов, управляющих физическими явлениями.

