«31.5 августа»: как прошло учебно-неучебное 1 сентября в Лицее ВШЭ

3 площадки, 2000+ лицеистов, 4 разных сценария. Рассказываем, как прошло наше яркое учебно-неучебное мероприятие 1 сентября.

1 сентября в Лицее прошла традиционная НЕлинейка. Мероприятие в честь Дня знаний называется так, потому что каждый год мы стараемся придумывать новые форматы, новые активности, новые программы для лицеистов. В этом году наше стартовое мероприятие называлось «31.5 августа». Есть догадки, почему оно называлось именно так? Раскроем ребус чуть позже! Мероприятие параллельно проходило сразу на трех площадках: в Культурном центре НИУ ВШЭ и в двух зданиях Лицея на БХ и Солянке*, и захватило более 2000 лицеистов всех классов и направлений и даже какую-то часть родителей, которые следили за мероприятием онлайн, смотря трансляцию из Культурного центра Вышки. Тонкой нитью в сценариях всех мероприятий прослеживалась концепция сказки «Мэри Поппинс». *БХ — здание Лицея, расположенное на Большом Харитоньевском переулке;

Валерий Вячеславович Пазынин, директор Лицея Подход Мэри Поппинс напоминает нам образовательную систему Лицея, в которой взрослый старается не давить, а дать молодому человеку возможность самому построить себе свой путь. Да, опираясь на опыт тех, кто был до нас. Да, обращаясь за помощью к окружающим. Но самостоятельно. Наличие своей собственной траектории — это единственный путь к самореализации, которая и дарит человеку ощущение счастья.

В этом году Лицей открыл двери для восьмиклассников. 10 групп лицеистов восьмого класса поприветствовал Никита Юрьевич Анисимов, ректор Высшей школы экономики.



Никита Юрьевич Анисимов, ректор НИУ ВШЭ Вы пришли в Высшую школу экономики, и нас здесь 60 тысяч: студентов, преподавателей и лицеистов. Мы с вами большая и дружная семья. А вы наши самые младшие, и поэтому самые взрослые, и поэтому нам с вами будет очень интересно. Добро пожаловать в университет!

Культурный центр Вышки: Матэк и Соцэк В Культурном центре прошло три НЕлинейки для трех направлений. Первыми были лицеисты с «Экономики и математики» и «Экономики и социальных наук». Впервые в этом году Матэк и Соцэк будут учиться вместе в здании на Колобовском переулке. 1 сентября эти направления отпраздновали вместе. И это очень символично. Обучение в одном пространстве усилит и так большой потенциал этих направлений Лицея, ведь среди них так много призеров по экономике и общественным наукам.

В нашем telegram-канале мы публиковали фотографии и видео со всех площадок в день мероприятия

Торжественная часть концерта была заимствована из сказки «Мэри Поппинс», суть которой в умении примерить к себе роль другого — учителя, ученика, администратора — на себя и понять ожидания друг друга. А это главное в образовательном процессе. Очень здорово смотрелись руководители направлений «Экономики и математики» Александр Николаевич Челеховский в роли Льва — царя зверей и «Экономики и социальных наук» Наталия Кирилловна Иконникова в роли мудрой Кобры. Всех зрителей очень удивил пингвин, неожиданно спевший оперную арию. Почетным гостем на направлениях был Сергей Эдмундович Пекарский, декан Факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

На пингвина и других зверей можно посмотреть в записи трансляции: как все проходило в Культурном центре НИУ ВШЭ

Сергей Эдмундович Пекарский, декан Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ценность высшего образования не то, чтобы переоценена, но требует разъяснений. Если у студента нет мотивации к учебе, то профессору нечего делать! Мотивация должна быть сформирована в школе. Формируйте вашу мотивацию, думайте, ради чего вы учитесь. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь и жизнь вашей страны была счастливой, делайте ее счастливой! Старайтесь!

Если девятый класс в Лицее набирается уже шестой год, то в этом году Лицей впервые принимал восьмиклассников. На торжественной части, которая прошла в ЦК ВШЭ, юным лицеистам предложили погрузиться в сказочную историю Мэри Поппинс, главной героини одноименной книги, вошедший в культуру как образец наставника и воспитателя, предъявляющего высокие требования не только к своим воспитанникам, но и к себе самой. Ее образ как символ возможности строить свой вектор образования при чутком наставлении взрослого противопоставляется системе образовательной муштровке миссис Эндрю. Особенностью разыгранной сцены из произведения стал факт искреннего исполнения ролей администрацией и учителями Лицея. Прекрасным дополнением стала песня Дунаевского «Ветер перемен», исполненная вживую под акустическую гитару преподавательским составом.

В постановке также принимал участие руководитель направления «Футуритет» Денис Сергеевич Подкопаев.



Денис Сергеевич Подкопаев, руководитель направления «Футуритет» Я очень хочу, чтобы Футуритет вами преобразился, чтобы вы своими знаниями, умениями, своей инициативой и неравнодушием улучшили наше направление, которое строится вместе с вами, дорогие друзья!

Прочитать пожелания команды Лицея можно здесь.

Совсем скоро появится вторая часть с пожеланиями от руководителей направления!



Платон Мерсиянов, лицеист 9 класса направления «Футуритет» Как для человека, имеющего большой опыт выступлений на сцене, для меня это было в новинку, потому что это история, к который ты сам причастен: ты проводишь 1 сентября не просто каким-то ребятам, а людям, которые будут с тобой учиться на протяжении трех лет. Я уже в предвкушении, так как наслышан о Лицее от моей сестры, и я уверен, что здесь и меня, и Лицей ждет большое будущее. И все только начинается: будет очень активная жизнь, полная ярких эмоций и новых знаний.

БХ: Юристы У лицеистов-юристов «31.5 августа» прошло очень уютно и атмосферно. Ребята с преподавателями, кураторами и руководителем направления собрались в актовом зале. В программе был увлекательный исторический квест, в котором каждая команда решала, будет ли она состоять из революционеров, которые должны узнать все особенности «кухни» Петербургского охранного отделения, чтобы не быть пойманными, или из офицеров Охранки, которые должны обеспечить правопорядок, разбираться во всех тонкостях криминалистики. Главной задачей квеста было за ограниченный отрезок времени найти как можно больше географических объектов, сфотографироваться возле них и выполнить соответствующие задания.



Мария Ушаева, лицеистка 11 класса направления «Юриспруденция» 1 сентября на Юре было теплым: теплая встреча с выпускниками, кураторами и преподавателями, теплые эмоции от погружения десятых в лицейскую жизнь, теплая погода на улице во время квеста по зданиям Чистопрудного бульвара. Все пожелания, сказанные на «нелинейке», подарили десятым заряд мотивации на покорение новых вершин. Администрация Лицея, руководитель направления и выпускники Юра дали лицеистам важные наставления, кураторы по-секрету рассказали свои «вредные советы».

Лицеисты-юристы закончили свое мероприятие уютным чаепитием с кураторами, которые придумали для ребят шуточные «вредные советы». Последнюю строчку надо было предложить самим. А вы бы как продолжили предложение?

Если ночью в воскресенье

Ну совсем тебе не спится,

То хватай смартфон скорее и

Куратору звони!

Расспроси его про пары, про домашнее заданье,

ИВРы и Дедлайны,

Как кота он покормил!

И тогда ты все узнаешь

Про себя и свою маму,

Твой отзывчивый куратор

…

БХ: Дизайнеры и Гумы Концепция мероприятия для дизайнеров и Гумов соответствовала заданной тематике, но на этой площадке Мэри Поппинс (едина в лицах двух руководителей направлений) снимала тревожность по поводу будущего учебного года: Лицей останется таким, как был, несмотря на «Ветер перемен». Мэри и их волшебные помощники в роли кураторов помогут сохранить ценности Лицея: взаимоуважение, помощь и стремление к общим целям. Почетный гость, заместитель декана Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Кирилл Валентинович Сорвин, присоединился к поздравлениям и подчеркнул, что «мы вместе с большой Вышкой не будем бояться “ветра перемен”, но найдем в каждой ситуации правильный образовательный вектор».



Екатерина Галичина, лицеистка 10 класса направления «Гуманитарные науки» В моей прошлой школе на 1 сентября было только выступление первоклассников, песня, пляски какие-то…. Это было скучно и обыденно, и каждый год происходило одно и тоже. А в Лицее 1 сентября производит очень дружелюбное, яркое и приятное впечатление!

Больше всего мне запомнилась ворона! Мы сделали кучу фотографий с ней, она просто потрясающая, определенно передает лицейскую атмосферу! Еще мне понравилась вся программа: создается просто прекрасное настроение и настрой на последующие пары.



Мария Таран, лицеистка 10 класса направления «Дизайн» Все очень милые! Мы погуляли, была экскурсия вначале, я узнала много нового про культурное пространство корпуса Лицея. Мне все очень понравилось, было необычно!

Дарья Анишина, лицеистка 10 класса направления «Гуманитарные науки» Я думаю, что Мэри Поппинс у всех ассоциируется с крутым преподавателем, наставником, который не только в меру строгий и дисциплинированный, но и может научить своих воспитанников чему-то доброму, светлому, нужному.

В моей прошлой школе вообще не было никакого праздника на День знаний; мы просто приходили и начинали учиться. А тут экскурсии, интерактив, я уже влюблена в этот день! Мне очень понравилась программа и экскурсии, как мы по пути встречались с разными другим ребятами из Лицея, все здоровались и обнимались. Все такие дружелюбные, это очень круто!

Солянка: Матинфо, Восток, ЕН, Психология и Математика 1 сентября Солянка праздновала начало нового учебного года в широком составе: Востоковедение, Матинфо, Психология, Математика и Естественные науки собрались для того, чтобы погрузиться в атмосферу не совсем классического рассказа о Мэри Поппинс. Руководители направления и кураторы постарались развеять страхи лицеистов относительно ближайшего будущего и перемен, которые ждут Лицей. Одной из таких перемен на 1 сентября стали кураторские экскурсии по историческим местам вокруг Лицея. Ребята с кураторами и опытными лицеистами из 11-х классов (баддис) прошли по знаковым местам для Москвы и локальной жизни лицеистов.



Анастасия Мисюрёва, лицеистка 10 класса направления «Естественные науки» Для меня Мэри Поппинс ассоциируется со спасателем и волшебницей, которая всегда придет на помощь и спасет от любой беды. Хочется, чтобы Лицей был своего рода Мэри Поппинс, чтобы мы чувствовали себя комфортно в этом учебном году.

Пожалуй, 1 сентября — день всегда насыщенный воспоминаниями, теплыми встречами и неожиданными сюрпризами. Я думаю, что встретить своих знакомых, а для прошлой Футуры* — увидеться с бывшими одноклассниками, поболтать по душам, вспомнить былые времена — самое главное в этом дне.

*Футура — Футуритет, сленг лицеистов (прим. ред.)

Почему же мероприятие называлось «31.5 августа»? Делимся мыслями лицеистов. Какая идея ближе вам? 1 сентября начинает путь ученика в страну знаний, а у нас, можно сказать, первый разгрузочный день, поэтому наш праздник называется «31,5 августа», а вот с 4го мы будем усиленно учиться и грызть гранит науки!

— Платон Мерсиянов, лицеист 9 класса направления «Футуритет» Мне кажется, что я еще никогда не чувствовала осенний вайб 1 сентября. Кажется, будто просто наступило 32 августа. Хочется, чтобы лето длилось дольше и не заканчивалось. Я думаю, эта концепция НЕлинейки — что-то среднее между летом и осенью, ключевой поворот событий.

— Анастасия Мисюрёва, лицеистка 10 класса направления «Естественные науки» Мне кажется, дали такое название, чтобы учащимся было легче войти в учебную жизнь.

— Виктория Юлмасова, лицеистка 9 класса направления «Футуритет» Потому что должно быть ощущение, что лето не закончилось, это продолжение августа. Такая летняя атмосфера, чтобы не было так печально расставаться с каникулами.

— Екатерина Галичина, лицеистка 10 класса направления «Гуманитарные науки» Может быть, потому что конец недели и не особо учебный день. К тому же у нас сегодня всего одна пара.

— Ульяна Лаврентьева, лицеистка 8 класса направления «Футуритет»



Потому что не такие как все Может быть, еще потому что полдня только учимся.

— Арина Иванова, лицеистка 8 класса направления «Футуритет» Потому что учеба начинается чуть позже, а сейчас у нас время, чтобы продолжить немного отдыхать и встретиться с друзьями наконец-то.

— Мария Смирнова, лицеистка 11 класса направления «Экономика и математика» Наверное, это символ такого перехода. Это больше не учебный день, а «влитие» в процесс, в учебу, в систему самого Лицея.

— Алина Беликова, лицеистка 10 класса направления «Дизайн»





Алеся Андреевна Сорокоус, педагог-организатор в Лицее Я впервые организовывала мероприятие на такое количество ребят, для меня это было очень волнительно! Волнение присутствовало 24/7 до 1 сентября, потому что я понимала, какая ответственность возложена на команде новых педагогов-организаторов. Очень рада, что смогли привлечь в организацию потрясающих ребят из Ассоциации Волонтеров, впечатлена их собранностью и работой!

