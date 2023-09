Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wojsko Polskie buduje kompleksowy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej05.09.2023

“Mamy wielką satysfakcję z tego, że Wojsko Polskie rozwija się takdynamicznie – w sensie wyposażania Wojska Polskiego w nowoczesną broń. Wśród tych podpisanych przed chwilą umów szczególnie ważne są umowy dotycz ące budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Zaczynaliśmy niemalże od zera.(… ) Chciałbym podziękować za bardzo dobrą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią” – mówił ministro Mariusz Błaszczak, podczas zatwierdzania umów na zakup sprzętu dla Wojska Polskiego.

Umowy na dostawy sprzętu wojskowego obejmą m.in. pozyskanie elementów 3 dywizjonów, czyli 6 kolejnych baterii, systemu PATRIOT/IBCS w ramach realizacji II fazy programu WISŁA; umowę na dwie kolejne Morskie Jednostki Rakietowe; umowę na Zautomatyzowane Stanowisko Dowodzenia ZENIT-MP+ dedykowany dla zestawów PILICA+ oraz umowę ramową na bezzałogowce FlyEye.

Przed chwilą zatwierdziłem umowę na II fazę systemu Patriot.(…) Druga umowa dotyczy systemu Narew.(…) Naszym wielkim osiągnięciem jest też to, że trafią na wyposażenie Wojska Polskiego radary dookólne – to jest nowość.(…) Już sistema de implementación dowodzenia IBCS . Najnowocześniejszy na świecie system, który daje nam sieciocentryczność. Patrioty będą wpięte w jedną sieć razem z i-Launcherami, razem z systemem Narew. Dodatkowo do tej sieci będą dopięte wyrzutnie artyleryjskie. W tej sieci będą operowały także samoloty F-35, które w przyszłym roku już trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. (…) Dziś mamy jedną Morską Jednostkę Rakietową. Zamówiliśmy właśnie dwie kolejne. Para też broma bardzo dobra broń. Para bromear broń, która skutecznie odstrasza agresora

– Ministro del poder, M. Błaszczak.

El ministro Mariusz Błaszczak podsumował także dotychczasowe działania dotyczące modernizacji technicznej i budowy kompleksowego systemu sieciocentrycznej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w diez proces.

Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do zawiązania tych umów. Kosztowało nas to dużo pracy i wysiłku.(…) Myślę, że inni mogą z nas brać przykład jak konsolidujemy te działania, jak łączymy w system sieciocentryczny to wszystko co stanowi o bezpieczeństwie naszej Ojczyzny.(…) Rob imy kolejny krok naprzód jeżeli chodzi o wzmacnianie Wojska Polonia. Nowoczesna broń trafia na wyposażenie Wojska Polskiego.(…) Myślę, że jednym z magnesów przyciągających młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim jest ta właśnie nowoczesna broń.

– ministro de podsumował, Błaszczak

