05.09.2023 Modernizacja to wzmacnianie zdolności obronnych Wojska Polskiego. Silne wojsko a najlepszy argumento odstraszający agresora

Modernizacja to wzmacnianie zdolności obronnych Wojska Polskiego. Silne wojsko to najlepszy argument odstraszający agresora05.09.2023

“Bardzo się cieszę z obecności naszych przyjaciół z Korei Południowej. Szczególnie z obecności pana ministra Eom Donghwana, z którym tak bardzo dobrze współpracujemy – efektywnie dla obu naszych narodów, efektywnie dla obu naszych państw, wzmacniając bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i wolnego świata” – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na otwarciu 31 edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. W tym roku państwem ramowym jest Korea Południowa. Na stoiskach zaprezentują się światowi i krajowi liderzy branży obronnej.

Tradycyjnie ważnym punktem podczas MSPO będzie wystawa Sił Zbrojnych, podczas której producenci krajowi i zagraniczni zaprezentują swój potencjał z myślą o rozwoju zdolności militarnych. Jak co roku, swoje najnowsze wyposażenie i uzbrojenie zaprezentuje także Wojsko Polskie. Partnerem strategicznym MSPO w Kielcach jest Polska Grupa Zbrojeniowa.

Bardzo się cieszę ze znakomitej współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym.(…) Dziś rozmawialiśmy na temat współpracy polegającej również na inwestowaniu w polski przemysł zbrojeniowy. To jest właśnie najlepsza droga do tego, żeby z jednej strony wzmacniać Wojsko Polskie, ale z drugiej także dawać możliwości produkcyjne – tworzyć miejsca pracy, a także być otwartym na potrzeby innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiemy, że ze względu na agresywną politykę rosyjską te potrzeby są bardzo duże. A więc jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla Polski, jak i dla naszych partnerów – zarówno tych którzy inwestują w polski przemysł zbrojeniowy, jak i tych którzy będą odbiorcami produktów, które powstaną właśnie tu na polskiej ziemi.

– dodał minister.

Minister Mariusz Błaszczak w swoim przemówieniu odniósł się również do sytuacji bezpieczeństwa w kontekście globalnym i regionalnym.

Naszym dążeniem jest to, żeby panował na świecie pokój. Żeby nasz cel zrealizować (…) wzmacniamy Wojsko Polskie, zapewniamy bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie, wiedząc że jest to najlepszy argument odstraszający agresora, to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. Agresor nie poważy się na zaatakowanie państwa, które ma silne wojsko. I to jest w skrócie nasze przesłanie, nasza aktywność, którą się wykazujemy przez lata.

– podkreślił szef MON.

Szef MON mówiąc o wzmacnianiu potencjału Wojska Polskiego przypomniał o trwającej modernizacji. Zwrócił uwagę na dotychczasową współpracę z przemysłem zagranicznym.

W 2015 roku (…) zaczęliśmy realizację testamentu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w którym prezydent przestrzegał przed odradzającym się imperializmem rosyjskim. Realizacja tego testamentu polegała na wzmacnianiu polskich Sił Zbrojnych. W 2018 roku zawarty został pierwszy kontrakt dotyczący systemu Patriot. Już za godzinę będziemy świadkami kolejnego kontraktu, dotyczącego II fazy systemu Patriot dla polskich Sił Zbrojnych. Ten kontrakt pierwszy już został wypełniony. System jest w posiadaniu Wojska Polskiego. Potem przyszedł rok 2019, zamówiliśmy system Himars. Dziś już pierwsze wyrzutnie są na wyposażeniu Wojska Polskiego. W roku 2020 zamówiliśmy samoloty F-35. (…) Zamawiamy najlepszy sprzęt na świecie. Rok 2021 to zamówienie czołgów Abrams. Też już pierwsze egzemplarze tych czołgów są na wyposażeniu Wojska Polskiego. (…) I przyszedł rok 2022, który zaowocował kontraktami z Koreą Południową – przypomniał szef MON mówiąc o procesie modernizacji.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to organizowana od 1993 r. impreza targowa branży obronnej, jedna z największych tego typu w Europie i na świecie. 31. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbędzie się od 5 do 8 września 2023 r

