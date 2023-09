05.09.2023 Ministro M. Błaszczak: z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie młodych ludzi edukacją w klasach mundurowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Minister M. Błaszczak: z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie młodych ludzi edukacją w klasach mundurowych05.09.2023

„Nawet najnowocześniejsza broń nie będzie służyła obronie naszego kraju, jeśli nie będą się nią posługiwali ludzie świetnie wyszkoleni, świetnie przygotowani do pełnienia tej roli. Takimi żołnierzami będą ci młodzi ludzie, absolwenci szkół średnich klas mundurowych.(…) Niewątpliwie są ludźmi świadomymi obowiązków, jakie spoczywają na nas, obowiązku wzmacniania polskich Sił Zbrojnych. Dlaczego jest to ważne? Odpowiedź na takie pytanie jest oczywista – ze względu na zagrożenia jakie płyną ze wschodniej części Europy” – powiedział minister M. Błaszczak.

5 września minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak uczestniczył w Kielcach w uroczystej inauguracji roku szkolnego klas mundurowych.

Uroczystość połączona była z wręczeniem przez szefa MON wyróżnień najlepszym kadetom i pokazem musztry paradnej w wykonaniu kadetów z klasy mundurowej z ZDZ z Kielc.

Oddziały przygotowania wojskowego liczą w tym roku 28 000 kadetów – młodych ludzi, którzy postanowili związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Te 28 000 to jest przyrost bardzo duży, bo w ubiegłym roku naukę zaczynało 20 000. Niemalże zwiększyliśmy o 1/3 liczbę klas mundurowych, dlatego że tak dużym zainteresowaniem cieszy się właśnie ta forma edukacji, z czego się niezwykle cieszę.(…) Dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się na naukę w klasach przygotowania wojskowego.

– dodał minister Błaszczak.

Szef resortu obrony narodowej odniósł się również do kwestii sytuacji bezpieczeństwa Polski i potrzeby dalszego budowania potencjału obronnego.

Powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe, szczególnie we wschodniej części naszego kraju. W miejscu, gdzie były likwidowane do 2015 roku.(…) Te jednostki zostały odtworzone. Ale idziemy dalej, bo budujemy jednostki Wojska Polskiego również w miejscach, w których zostały zlikwidowane wcześniej, czy też w miejscach, gdzie po II wojnie światowej ich nie było.(…) Będziemy konsekwentni w naszych działaniach – ze względu na bezpieczeństwo naszego kraju. Bezpieczna Polska jest warunkiem rozwoju naszej gospodarki, więc będziemy koncentrowali swoją uwagę na tym, żeby Wojsko Polskie było coraz liczniejsze i żeby było uzbrojone w najnowocześniejszą broń.

– przypomniał minister

>>> GALERIA – Inauguracja roku szkolnego klas mundurowych na MSPO w Kielcach

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (4)

MIL OSI