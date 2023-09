05.09.2023 Globalna wojna informacyjna to element nowoczesnych konfliktów zbrojnych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

5 września ministro obrony narodowej, Mariusz Błaszczak otworzył konferencję pt. „Globalna Wojna Informacyjna” w ramach cyklu Niepodległość Informacji. Organizatorem konferencji jest Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej.

Jesień 2021 roku, reżim Łukaszenki zaprasza ludzi z Bliskiego Wschodu, z północnej Afryki, uczestniczy w procederze szmuglu ludźmi, oferuje im przejście do Unii Europejskiej i potem rzuca ich na granicę.(…) Utrzymaliśmy granicę. I jaki był odbior tego w mediach, niewątpliwie pod znaczącym wpływem Rosji? Otóż, że „nie szanujemy uchodźców”.(…) Kiedy Rosja napadła na Ukrainę i kiedy przyjmowaliśmy realnych uchodźców, tzn. kobiety i dzieci z Ukrainy, ludzi którzy uciekali przed wojną, którzy znaleźli u nas schronienie w Polsce, kiedy mówiłem publicznie rozróżniając uchodźców od migrantów, mówiąc o tym, że ci którzy szturmują gran icę polsko-białoruską nie są uchodźcami tylko są migrantami i ofiarami tego procederu byłem krytykowany.

– mówił ministro Mariusz Błaszczak omawiając przykład dezinformacji wykorzystywanej przez propagandowe narracje.

O dezinformacji w czasie wojny i próbie ograniczenia jej skutków mówił podczas konferencji także płk B. Senyk, szef Departamentu Komunikacji Społecznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak zaznaczył społeczeństwo ukraińskie ze zjawiskiem dezinformacji mierzy się od wielu lat, zmienia się tylko narracja tej dezinformacji

Dezinformacja do 2014 roku była skierowana na to, żeby podzielić i osłabić Ukrainę. Dochodziliśmy do takiej narracji, że Ukraina nie przetrwa jako państwo samodzielne i że Ukrainę trzeba podzielić. Mi jako żołnierze, jako społeczeństwo ukraińskie odczuwaliśmy działania dezinformacyjne ze strony Rosji jeszcze przed wybuchem agresji, jeszcze przed 2014 rokiem. (…) Rosja widzi, że wojsko i społeczeństwo ukraińskie oraz instytucje ukraińskie są mocne i zjednoczone, dlatego teraz Rosja stara się dezinformować dodając do prawdy wątki fakenews. (…) daletego m. in. my, jako siły zbrojne, w czasie wojny musimy dostarczać mediom prawdziwe informacje

– mówił w trakcie konferencji płk B. Senyk.

Informacja jest najważniejszym elementem porozumiewania się. Niestety żyjemy w takich czasach, że informacja pozbawiona często jest prawdy i rzetelności. Przed nami wielkie zadanie – edukacja medialna społeczeństwa. Wszyscy musimy nauczyć się analizować media aby fałszywa informacja nie stała się narzędziem w walce

– mówiła z kolei podczas konferencji dr Agnieszka Glapiak, wiceprzewodnicząca KRRiTV.

***

Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej to think-tank, działający przy Akademii Sztuki Wojennej, którego misją jest usprawnienie systemu komunikacji w Wojsku Polskim, zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń płynących ze środowiska informacyjnego oraz inicjowanie debaty publicznej na temat komunikacji Strategicznej i przeciwdziałania dezinformacji.

Flagowym projektem ACKS jest przygotowana wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej kampania „Fejkoodporni”, zwiększająca w społeczeństwie świadomość dotyczącą dezinformacji i fake newsów.

