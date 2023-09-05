Centro médico especializado en programas de educación

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Московский физико-технический институт –

5 сентября Центр междиссиплинарных исследований проведет первую лекцию из цикла научных встреч в рамках магистерского кур са «Фронтиры и аванпосты гуманитарного знания».

Если вам любопытно, что происходит в наши дни на гуманитарной стороне интеллектуального глобуса, если вас занимает вопрос о том, по какому праву гуманитарное и социальное знание называется «научным» и чем оно может быть полезно для «технарей», если вы хотели бы не то лько воочию увидеть и вживую послушать ведущих представителей гуманитарных и социальных наук в России, но и сами овладет ь основами ремесла «гуманитария», присоединяйтесь!

Курс планируется как магистерский, но приглашаются все желающие. Встреча состоится 5 сентября в 15.30 в ауд.2.35 (Физтех. Цифра).

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