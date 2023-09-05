Центры трансфера технологий при вузах будут интегрироваться с бизнесом и институтами развития

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Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики развивает Центр технологического трансфера — в 2023 году эта программа университета была поддержана Минобрнауки. В конце августа представители Вышки приняли участие в Форуме трансфера технологий, который состоялся в Екатеринбурге в рамках X Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2023». На нем представители вузов, реализующих программу ЦТТ, обсудили перспективы интеграции с бизнес-заказчиками и институтами развития.

В центре внимания форума оказались вопросы реализации будущих проектов в области коммерциализации разработок, ориентированных на реальный сектор экономики, в частности в рамках 10 мегапроектов, включая развитие беспилотных авиационных систем, производство электронной и радиоэлектронной продукции, локализацию производства лекарственных препаратов, импортозамещение критической химической продукции и другие. Важным направлением деятельности, которое будет способствовать достижению поставленных целей, станет формирование среды для кооперации образования и науки с бизнесом, создание технопарков, венчурное финансирование. Сегодня существует несколько успешных кейсов создания венчурных фондов при вузах, обратили внимание участники собрания.

На полях Форума трансфера технологий отмечалось, что залогом развития коммерциализации технологий является создание комфортной инфраструктуры, совмещающей нахождение студентов и размещение реальных бизнесов на единой площадке. Для решения этой задачи вузы должны ориентировать свои бизнес-процессы в сторону промышленных предприятий.

Немаловажным аспектом развития технологий, в которых заинтересован реальный бизнес, является интеграция процессов создания научно-технологических разработок с инвестиционными программами крупных компаний. Государственные корпорации в настоящее время активно используют различные инструменты поиска и трансфера технологий. Например, «Северсталь» сформировала сеть экспертов разных профилей, которые работают с проектами по наиболее интересным для корпорации специализациям. «НефтеТрансСервис» организует регулярные питч-сессии на площадке IN’HUB в Казани. «Норильский никель» занимается трансфером зарубежных технологий, развитием партнерской сети с фондами, акселераторами и зарубежными R&D-центрами.