Финансовые новости: 05.09.2023, 16-25 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SVAV (СОЛЛЕРС).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

05.09.2023

16:25

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 05.09.2023, 16-25 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 1435.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1695.408 руб., эквивалентно ставке 62.5 %) ценной бумаги SVAV (СОЛЛЕРС).

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