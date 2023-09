Финансовые новости: Партнерское финансирование: установлены правила включения участников эксперимента в реестр

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Чтобы войти в реестр, организация, которая не является банком или некредитной финансовой организацией, должна предоставить заявление с приложением устава, документы о наличии собственных средств, сведения об акционерах/участниках организации и ее руководителе. В случае банков и некредитных финансовых организаций необходимо предоставить только заявление.

Указание вступит в силу 16 сентября. Организации, которые хотят стать участниками эксперимента, смогут подать заявление и необходимые документы в Банк России. Cрок рассмотрения заявления — 30 рабочих дней.

После появления первого участника эксперимента Банк России разместит реестр на своем сайте и будет ежедневно его обновлять.

Ранее Банк России опубликовал документы, регулирующие особенности бухгалтерского учета участников эксперимента по партнерскому финансированию — кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.

Фото на превью: Stanislav71 / Shutterstock / Fotodom

