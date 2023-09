Финансовые новости: О чем говорят тренды: устойчивое повышение темпа роста цен

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Оперативные и опросные данные показывают, что совокупный спрос в экономике в июле — августе продолжил расти, а предпринимательская уверенность оставалась высокой.

Быстрое увеличение внутреннего спроса опережает возможности производителей по его насыщению. Это приводит к ускорению роста потребительских цен, который в летние месяцы значительно превысил 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Ослабление рубля дополнительно подпитывает рост цен, а также вызывает повышение инфляционных ожиданий. Денежно-кредитная политика, которую проводит Банк России, будет способствовать постепенной нормализации внутреннего спроса и снижению инфляционного давления. Более подробно читайте в бюллетене «О чем говорят тренды». Фото на превью: Aslysun / Shutterstock / Fotodom

