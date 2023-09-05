Финансовые новости: О проведении 06 сентября 2023 года аукциона по размещению ОФЗ выпусков №26241RMFS и №52005RMFS

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Информируем Вас о том, что на основании письма Банка России и в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, приказом установлены форма, время, срок и порядок проведения аукционов по размещению и торгов следующими облигациями федерального займа:
1.
|Наименование Эмитента
|Министерство финансов Российской Федерации
|Наименование ценной бумаги
|облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
|Государственный регистрационный номер выпуска
|26241RMFS от 10.11.2022
|Дата проведения аукциона
|6 сентября 2023 г.
|Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
|Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путем проведения Аукциона по определению цены размещения.
(Расчеты: Рубль)
(BoardId: PACT)
|Торговый код
|SU26241RMFS8
|ISIN код
|RU000A105FZ9
|Код расчетов
|B01
|Дополнительные условия размещения
|
|Время проведения торгов
|Время проведения торгов:
2.
|Наименование Эмитента
|Министерство финансов Российской Федерации
|Наименование ценной бумаги
|облигации федерального займа с индексируемым номиналом
|Государственный регистрационный номер выпуска
|52005RMFS от 09.03.2023
|Дата проведения аукциона
|6 сентября 2023 г.
|Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
|Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путем проведения Аукциона по определению цены размещения.
(Расчеты: Рубль)
(BoardId: PACT)
|Торговый код
|SU52005RMFS4
|ISIN код
|RU000A105XV1
|Код расчетов
|B01
|Дополнительные условия размещения
|
|Время проведения торгов
|Время проведения торгов:
+7 (495) 363-3232
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