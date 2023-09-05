Финансовые новости: Дистрибутивы ОС Linux

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Московская биржа начинает публиковать дистрибутивы продуктов CGate/OTCGate и Spectra Terminal в виде deb и rpm (*) пакетов для установки на операционных системах на базе Linux.
Таким образом, полный набор вариантов дистрибутивов в зависимости от целевой платформы установки выглядит так:
Для платформы Windows:
-Пакет ms
Для платформ Linux:
-Архив zip/xz для ручной установки
-Пакет deb
-Пакет rpm (*)
* – rpm пакеты для CGate/OTCGate будут доступны в октябре 2023.
Пакеты deb для Spectra Terminal и Cgate/OTCGate проходят тестирование под ОС Astra Linux ver. 1.7
Пакеты rpm для Spectra Terminal и Cgate/OTCGate проходят тестирование под ОС REDOS ver 7.3.2, RedHat Linux /CentOS ver. 7.9
В настоящее время пакеты deb и rpm опубликованы для предварительного тестирования и не предназначены для использования в промышленной системе.
До декабря 2023 предполагается включить ОС “Альт Рабочая станция” 10 в список операционных систем, на которых проводится тестирование дистрибутивов Spectra Terminal и CGate/OTCGate.
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