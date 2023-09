Финансовые новости: Дистрибутивы ОС Linux

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа начинает публиковать дистрибутивы продуктов CGate/OTCGate и Spectra Terminal в виде deb и rpm (*) пакетов для установки на операционных системах на базе Linux.

Таким образом, полный набор вариантов дистрибутивов в зависимости от целевой платформы установки выглядит так:

Для платформы Windows:

-Пакет ms

Для платформ Linux:

-Архив zip/xz для ручной установки

-Пакет deb

-Пакет rpm (*)

* – rpm пакеты для CGate/OTCGate будут доступны в октябре 2023.

Пакеты deb для Spectra Terminal и Cgate/OTCGate проходят тестирование под ОС Astra Linux ver. 1.7

Пакеты rpm для Spectra Terminal и Cgate/OTCGate проходят тестирование под ОС REDOS ver 7.3.2, RedHat Linux /CentOS ver. 7.9

В настоящее время пакеты deb и rpm опубликованы для предварительного тестирования и не предназначены для использования в промышленной системе.

До декабря 2023 предполагается включить ОС “Альт Рабочая станция” 10 в список операционных систем, на которых проводится тестирование дистрибутивов Spectra Terminal и CGate/OTCGate.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI