С заботой о клиентах – «МИР» введет отложенную оплату покупок

Как будет проходить отложенная оплата по картам «МИР»?

Отложенное списание денежных средств при оплате будет осуществляться банками по картам НПС «МИР». Для этого продавцу нужно будет сохранить реквизиты пластика и провести авторизацию – сделать запрос о списании в банк. Платежная система разрабатывает документ с перечнем операций, по которым возможно списание с отсрочкой.

«Аналогичный функционал уже был реализован у Visa и MasterCard – при «привязке» карты к сервисам блокировался рубль, а при оплате покупки в дальнейшем списывалась полная сумма без дополнительных действий со стороны держателя», – напомнил эксперт.

Сейчас большинство операций банки проводят в режиме реального времени, исключением являются только платежи в общественном транспорте и с внедрением биометрии. Использование отложенного списания пока ограничено, но «МИР» планирует уже в ближайшие месяцы изменить ситуацию.

В чем преимущества и риски схемы оплаты с отложенным списанием?

Внедрение схемы оплаты покупок с отложенным списанием вызывает бурные обсуждения в экспертном сообществе. Сторонники инициативы называют несколько преимуществ:

будет увеличена скорость обслуживания клиентов;

продавцы смогут неоднократно направлять запросы на списание;

увеличится лояльность со стороны покупателей;

не будет возникать проблем с оплатой на территориях с неустойчивой связью.

Впрочем, появляются и риски неправомерного списания денежных средств, а также невозможность проведения операции при недостаточном балансе на счете. Аналитики предлагают внедрять механизм в крупных ТСП, которые при неудачном списании будут отказывать клиентам в обслуживании: покупатель предпочтет заплатить, нежели лишиться возможности совершать операции.

15:26 05.09.2023

