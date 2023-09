Принимаются заявки на получение стипендии имени академика А. Д. Сахарова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Студенты и аспиранты МФТИ могут подать заявку на получение стипендии имени академика А. Д. Сахарова. Денежное вознаграждение присуждается ежегодно на конкурсной основе только физтехам и обучающимся физического факультета МГУ. Стипендия была учреждена в 2021 году к столетию выдающегося физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии мира.

Всего будет отобрано двенадцать стипендиатов, они будут получать ежемесячную стипендию в размере 35 тысяч рублей в течение года.

Для подачи документов необходимо:

• Заполнить подробно заявку

• Получить на нее визу (подпись) директора Физтех-школы

• Попросить краткую рекомендацию в свободной форме от вашего научного руководителя

• Отправить сканы документов на почту socialdean@mipt.ru

Заявку можно подать до 18:00 29 сентября 2023 года. По всем вопросам обращаться к Алевтине Землянко.

