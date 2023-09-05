Принимаются заявки на получение стипендии имени академика А. Д. Сахарова

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
Студенты и аспиранты МФТИ могут подать заявку на получение стипендии имени академика А. Д. Сахарова. Денежное вознаграждение присуждается ежегодно на конкурсной основе только физтехам и обучающимся физического факультета МГУ. Стипендия была учреждена в 2021 году к столетию выдающегося физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии мира.
Всего будет отобрано двенадцать стипендиатов, они будут получать ежемесячную стипендию в размере 35 тысяч рублей в течение года.
Для подачи документов необходимо:
• Заполнить подробно заявку
• Получить на нее визу (подпись) директора Физтех-школы
• Попросить краткую рекомендацию в свободной форме от вашего научного руководителя
• Отправить сканы документов на почту socialdean@mipt.ru
Заявку можно подать до 18:00 29 сентября 2023 года. По всем вопросам обращаться к Алевтине Землянко.
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