Поздравляем с днём рождения Габдельахата Латфуллина!

Сегодня Государственный университет управления поздравляет с днём рождения профессора кафедры теории и организации управления Института отраслевого менеджмента, Почётного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Габдельахата Латфуллина.

Габдельахат Рашидович работает в ГУУ с 1966 года и за это время сменил множество должностей и обучил несметное количество студентов, которые вспоминают его с добром. Один из выпускников профессора поздравляет его с днём рождения.

«Мои студенческие годы прошли в Институте государственного и муниципального управления во времена руководства Габдельахата Рашидовича Латфуллина. Учебный процесс всегда проходил очень насыщенно и интересно, а студенческая жизнь кипела – он поддерживал все наши инициативы. Мне посчастливилось быть на семинарах, где он рассказывал про теорию организации и лучшие управленческие практики. С удовольствием поздравляю его с днём рождения и желаю крепкого здоровья, успехов в работе и сообразительных студентов».

Председатель совета директоров ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС» Алексей Никитин.

