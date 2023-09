Source: MIL-OSI Russian Language News

Откройте «Бархатный сезон» в Банке «РОССИЯ»! Банк «РОССИЯ» вводит осенний вклад «Бархатный сезон»: новое предложение поможет клиентам приумножать денежные средства на выгодных условиях. Вклад «Бархатный сезон» отличается привлекательными процентными ставками и удобными сроками размещения. Открыть вклад можно на индивидуальный срок от 31 до 367 дней, минимальная сумма депозита составляет 3 тыс. рублей. Процентная ставка устанавливается Банком на каждый срок в днях и варьируется от 9% до 10,4% годовых, в зависимости от суммы вклада и срока размещения. Выплата процентов производится в конце срока. Внесение дополнительных взносов прекращается за 100 дней до окончания срока действия вклада. Открыть вклад «Бархатный сезон» можно как в отделениях Банка, так и дистанционно в системе ABR DIRECT. Предложение действует по 30 ноября 2023 года. Узнать о вкладе подробнее и ознакомиться с перечнем продуктов и услуг Банка «РОССИЯ» можно в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).

