4 сентября в НИУ ВШЭ на Покровке состоялся фестиваль нейросетевого искусства ARTificial Fest. Его организаторами выступили факультет креативных индустрий ВШЭ, HSE Career и студенческая организация «Чистый лист». Посетить праздник смогли не только студенты и сотрудники Вышки, но и все интересующиеся слиянием машинных алгоритмов с искусством. ARTificial Fest — новый однодневный студенческий фестиваль, посвященный проявлению искусственного интеллекта в творчестве. На протяжении всего дня гостей ожидали различные игровые активности и мастер-классы от представителей Сбера, VK Education, Skillbox и МТС Al, а также от преподавателей факультета креативных индустрий и факультета компьютерных наук. Кроме того, в рамках фестиваля были представлены фантастические картины, сгенерированные ИИ Kandinsky 2.2 на тему будущего человечества. Изначально идея создания ARTificial Fest родилась у четверых студентов ФКИ Вышки — Тимура Лузянина, Елизаветы Карпушиной, Элины Валеевой и Кирилла Каштанова.

«Мы хотели покреативить и решили принять участие во Всероссийском студенческом конкурсе “Твой ход” платформы “Россия — страна возможностей”, — рассказывает Тимур Лузянин, студент 2-го курса ОП «Медиакоммуникации». — В рамках конкурса нужно было реализовать проект до 15 сентября. Нам пришла идея организовать фестиваль в нашем центральном атриуме корпуса на Покровке, но была одна проблема — какую тему выбрать. Мы поняли, что сейчас актуально нейросетевое искусство». Организовать фестиваль было «безумно сложно», признает Тимур. Но их команду это не пугает. «Мы хотели бы проводить его ежегодно», — отметил он.

Екатерина Козлова, первокурсница ОП «Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии», решила стать волонтером ARTificial Fest, поскольку считает, что «нейросеть — явление, которое двигает мир вперед». «Я, как человек, который много занимается контентом, активно применяю нейросеть в работе, — говорит она. — У меня сегодня больше развлекательная станция, мы с ребятами играем в крокодила, но нам в этом помогает ChatGPT. По моему запросу он генерирует рандомные слова для того, чтобы участники их объясняли друг другу». Гости ARTificial Fest также поделились с новостной службой «Вышка.Главное», почему заинтересовались фестивалем нейросетевого искусства и как используют ИИ в своей жизни.

Анастасия Пророкова, первокурсница ОП «Дизайн интерьера», решила посетить фестиваль, чтобы лучше познакомиться с университетом. «Сейчас я играла в крокодила и получила бонусные стикеры, которые потом можно обменять на призы, — объяснила Анастасия. — Я очень рада оказаться в НИУ ВШЭ, у меня большие ожидания, а пока я только вливаюсь в учебу».

Татьяна Мороз, первокурсница ОП «Когнитивная нейробиология», считает, что тема нейросети может быть связана с ее будущим обучением. «Только что я прошла станцию, где происходит битва создателей. Мы заходили в телеграм-бот и вместе с другими участниками соревновались в создании самой красивой картинки, — рассказала она. — Я уверена, что в Вышке будет интересно, здесь открытые люди, со всеми можно легко познакомиться».

Полине Ильканич, первокурснице ОП «Медиакоммуникации», на фестивале больше всего понравилась выставка от Kandinsky 2.2. «Это интересные идеи, каждая картинка уникальна и привлекает взгляд. Нейросеть совмещает что-то старинное с современным, все вместе это выглядит очень круто», — отметила Полина.

Даниил Курзуков, первокурсник ОП «Дизайн» НИУ ВШЭ, уже давно применяет ИИ в своей практике. «Например, пользуюсь ChatGPT, а еще недавно скачал фотошоп, который работает с нейросетью, — рассказал он. — Суть заключается в том, что ты можешь выделить нужную тебе зону и задать определенный параметр. А программа сама предложит разные варианты решения».

Полине Сузимовой, первокурснице ОП «Медиакоммуникации», было интересно пройти все квесты фестиваля, а затем посетить лекторий. «Меня увлекло задание на угадывание фильмов, — пояснила Полина. — Мне нравятся такие штуки, и когда я вижу что-то подобное в интернете, то всегда принимаю участие». За прохождение заданий каждый гость может получить призы. «Нужно заработать пять стикеров, но это было легко, потому что мероприятие очень приятное», — заключила Полина.

