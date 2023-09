Карьерный ликбез для студентов Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 августа 2023 г. на площадке Центра проектной деятельности молодежи «Точка кипения — Фаблаб» состоялось карьерное профориентационное мероприятие, организованное Центром оценки и развития компетенций Политеха совместно с Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал!» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и при поддержке Благотворительного фонда «Система». Участники встречи — студенты СПбПУ и участники «Я — профессионал» из других университетов, познакомились с представителями крупнейших работодателей страны — Группы «Эталон» и Sitronics Group, и узнали, какие надпрофессиональные навыки молодого специалиста могут стать сильной стороной при первом трудоустройстве.

Перед встречей с работодателями участники карьерного мероприятия — студенты технических, инженерных, естественнонаучных и ИТ-специальностей, заинтересованные в построении карьеры в своих отраслях, смогли пройти экспресс-самооценку своих гибких навыков по разработанной методологии АНО «Россия — страна возможностей», а также подробнее узнать о видах надпрофессиональных навыков, способах их развития и системе грейдирования потенциала сотрудников.

«Проект „Центры компетенций“ открывает для студентов новые возможности использовать время обучения в вузе для гармоничного саморазвития, — отметила директор Центра оценки и развития компетенций Политеха Елена Зима. — Студенты, присоединившиеся к проекту, не только развивают свои гибкие навыки, что позволяет им легко адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда, но и получают паспорта компетенций, которые упрощают процесс отбора при трудоустройстве».

После небольшого ликбеза студентов ждала встреча с представителями бизнеса. О кадровых потребностях и карьерных возможностях в ведущей российской ИТ-компании рассказали представители Sitronics Group.

Sitronics Group принимает непосредственное участие в цифровизации различных сфер жизни и среды обитания: городская и транспортная инфраструктура, образование и медицина, внедряет DeepTech решения и меняет технологический ландшафт на уровне государства. Поэтому мы понимаем, что деление карьерных треков на IT и не IT стремительно размывается с повсеместным применением ИИ, нейросетей, шеринговых сервисов и платформ. И в ближайшем будущем мы все так или иначе будем работать в IT. Поэтому мы рады делиться опытом и предлагать ребятам варианты старта карьеры, успешно пройденные нашими линейными сотрудниками и руководителями , — поделилась старший бизнес-партнер по персоналу Sitronics Group Ольга Аргунова.

С будущими специалистами встретились представители одной из крупнейших девелопмент-компаний страны — Группы «Эталон».

Мы всегда с большим удовольствием поддерживаем молодых специалистов. Наша компания уже долгие годы сотрудничает в этом направлении с вузами России. Многие студенты выбирают для прохождения практики именно Группу „Эталон“, в дальнейшем устраиваются к нам на работу и проходят путь от специалиста до руководителя. Для студентов такое сотрудничество — это не только возможность получить востребованную и высокооплачиваемую профессию, но и сделать первые шаги к профессиональной карьере в одной из ведущих компаний отрасли , — отметила руководитель направления подбора, обучения и внутренних коммуникаций Группы компаний «Эталон» Юлия Яковлева.

Мероприятие состоялось при поддержке Благотворительного фонда «Система», реализующего системную профориентационную поддержку молодежи и ее сопровождение к первому рабочему месту в рамках флагманского образовательного проекта «Лифт в будущее». В 2023 году Фонд запустил пилотную круглогодичную программу наставничества, практик и стажировок для студентов и выпускников.

Одна из задач Благотворительного фонда „Система“ — объединение работодателей и образовательных организаций для помощи молодым людям в осознанном выборе карьерного пути. Мы только начинаем наше сотрудничество со Всероссийской олимпиадой студентов „Я — профессионал“, но уже видим первые позитивные результаты. Сегодня на мероприятии ребята смогли лично пообщаться с представителями реального бизнеса, не искать ответы на интересующие вопросы в интернете, а задать их напрямую. В будущем, мы надеемся, наше взаимодействие будет только масштабироваться. В планах — приглашение победителей олимпиады на стажировки в компании-партнеры Фонда, которые помогут будущим молодым специалистам получить первый реальный профессиональный опыт в крупных российских компаниях , — рассказала руководитель проектов по профориентации и стажировкам Благотворительного фонда «Система» Алевтина Ксенофонтова.

Студенты Политеха и участники Всероссийской олимпиады «Я — профессионал!» с большим интересом пообщались с представителями ведущих российских компаний, узнали о возможностях использования паспортов надпрофессиональных компетенций при выборе мест прохождения стажировок и практик и трудоустройстве. Предстарт нового учебного года состоялся!

