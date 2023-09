Итоги приёмной кампании 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

В СПбГАСУ подвели итоги приёмной кампании. На первый курс зачислены 3378 человек. Из них на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета будут учиться 1025 студентов, по программам магистратуры – 539. На контрактной основе знания будут получать 1829 студентов бакалавриата и специалитета и 692 магистранта.

Ряды аспирантов пополнил 101 человек.

Целевой квотой воспользовались 46 человек. Особой квотой – 37 человек. По отдельной квоте для абитуриентов, чьи родители принимают участие в специальной военной операции, зачислены 17 человек.

В вуз поступили жители 87 регионов России. Лидирует Санкт-Петербург – 1226 человек (в 2022 г. – 373). Из Ленинградской области зачислены 322 человека. На третьем месте Мурманская область – 63 человека. Из Краснодарского края – 59, Архангельской области – 52, Новгородской области и Башкортостана – по 47 человек.

Для зачисления на архитектурный факультет на бюджетной основе самые высокие баллы требовались по направлению «Архитектура» (351). На втором месте – направление «Дизайн архитектурной среды» (339). Третьим стало направление «Градостроительство» (331).

На строительном факультете лидером по количеству баллов, необходимых для поступления на бюджетной основе, стало направление «Строительство уникальных зданий и сооружений» (253). Второе место разделили «Прикладная математика и информатика» (228) и «Информационные системы и технологии» (228).

Для зачисления на факультет инженерной экологии и городского хозяйства на бюджетной основе больше всего баллов требовало направление «Землеустройство и кадастры» (214). Второе место заняло направление «Теплогазоснабжение и вентиляция» (204). Тройку лидеров замыкало направление «Водоснабжение и водоотведение» (199).

На автомобильно-дорожном факультете первым по количеству необходимых баллов для зачисления на бюджет стало направление «Прикладная механика» (222), вторым – «Техносферная безопасность», третьим – «Наземные транспортно-технологические средства» (184).

Для поступления на бюджетной основе на факультет экономики и управления больше всего баллов потребовали направления «Экономика» (262) и «Менеджмент» (265).

В этом году в СПбГАСУ открылись новые направления подготовки. Два из них – в рамках бакалавриата: 09.03.03 Прикладная информатика и 54.03.01 Дизайн.

Специалитет пополнился новым направлением подготовки 54.05.03 Графика, специализация «Художник-график (искусство графики и плаката)».

Получить степень магистра можно по новому направлению 09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Разработка программного обеспечения для решения задач в сфере строительства», а также по направлению подготовки 54.04.01 Графический дизайн.

В ходе приёмной кампании 2023 г. абитуриенты при подаче документов получили возможность указывать несколько предпочтительных направлений подготовки в каждом вузе, расставляя приоритеты под порядковыми номерами от 1 до 5. Таким образом, сначала абитуриент участвовал в конкурсе на специальность, указанную под первым номером, если же не хватало баллов – автоматически становился участником конкурса по второму приоритету и т. д. До завершения приёма документов приоритеты можно было менять.

Как рассказала Наталья Орлова, ответственный секретарь приёмной комиссии СПбГАСУ, университет продолжает работать с суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. В этом году через него было подано 14 448 заявлений – более 50 процентов от общего количества. Он становится всё популярнее и популярнее: абитуриенты поняли, насколько это удобно.

Поздравляем всех присоединившихся к семье СПбГАСУ!

