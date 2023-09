ГУУ запустил программу «Обучение служением»

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 сентября в Центре информационных технологий Государственном университете управления прошло официальное открытие образовательного модуля «Обучение служением». Одновременно более 50 российских университетов сегодня провели подобные мероприятия, приурочив всероссийский запуск курса к Международному дню благотворительности.

В официальном запуске программы в ГУУ приняли участие заместитель министра науки и образования Российской Федерации Ольга Петрова, председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, выпускник ГУУ Артем Метелев, представители партнеров программы и социальных НКО.

Ректор ГУУ Владимир Строев поприветствовал собравшихся и рассказал о возможностях программы и ее близости к духу ГУУ: «Программа «Обучение служением» подходит нашему вузу больше, чем многим иным. ГУУ по праву считается лидером проектного обучения. Проектной деятельностью так или иначе занимаются все наши студенты и многие из разрабатываемых проектов носят социальную направленность. Нам эта тема особенна близка и понятна. И я рад, что мы вошли в число вузов, которые запустили этот модуль. Особенно приятно, что руководит программой наш выпускник и выдающийся деятель, которого я часто привожу в пример молодежи. Через проектную деятельность можно добиться больших результатов, в том числе и построить карьеру».

Ольга Петрова поздравила собравшихся с запуском проекта и отметила его уникальность, потому что для разных курсов и регионов он будет реализован по-разному, при этом сохраняя эффективность решений и освоение предусмотренных компетенций. В рамках курса будет осуществляться тесное сотрудничество НКО и вуза: социальные партнеры будут ставить задачи, которые студенты смогут решать благодаря имеющимся компетенциям.

Артем Метелев провел лекцию-погружение в программу «Обучение служением», рассказав об истории проекта, его целях и методах реализации. «Это новый уровень общественного партнёрства и развития социальных навыков студентов. Он объединит обучение и волонтерство, позволив интегрировать решение социальных проблем в процесс обучения. На рынке труда смотрят не только на диплом, но и на социальные навыки сотрудника, его личность. Несомненно, наличие нескольких реализованных проектов стает преимуществом во многих сферах». Также выпускник ГУУ Артем Метелев подчеркнул, что в отличие от волонтёрских проектов, курс «Обучение служением» является частью образовательной программы, и его результат сможет быть защищен в качестве курсовой работы.

Студентам представили преподавателей, которые будут курировать разработку проектов в рамках нового курса, и провели ярмарку социальных заказов. Социальные заказчики и партнеры вуза рассказали о задачах, для решения которых они хотели бы привлечь студентов. Среди выступающих были

В завершении мероприятия прошла сессия со студентами «Диалоги на равных: вопросы и ответы про «Обучение служением» по итогам проведённых презентации, лекций и ярмарки социальных заказов. Обучающиеся ГУУ задали уточняющие вопросы спикерам о том, как именно они могут оказать содействие с учетом направлений обучения, как будет организован процесс обучения и взаимодействия с НКО и есть ли будущее у российского футбола.

Напомним, что в начале июля сотрудники ГУУ прошли программу повышения квалификации «Внедрение методики «Обучение служением».

Программа «Обучение служением» реализуется согласно поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Ассоциацией волонтёрских центров, Высшей школой экономики и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Росмолодёжью и Министерством труда России. Курс «Обучение служением» в новом учебном году в пилотном режиме запускают более 100 российских вузов, в том числе 14 московских высших учебных заведений, среди которых Государственный университет управления.

