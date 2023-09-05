ВШБ ВШЭ вступила в Ассоциацию бизнес-школ Азиатско-Тихоокеанского региона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Ассоциация бизнес-школ Азиатско-Тихоокеанского региона (AAPBS) — первое объединение бизнес-школ региона, в которое вступила Вышка. Это некоммерческая организация, учрежденная в 2001 году, целью которой является обеспечение повышения качества бизнес- и управленческого образования в АТР. Для Высшей школы бизнеса ВШЭ присоединение к ассоциации — важная часть стратегии развития международных связей.

В состав AAPBS входит более 150 ведущих университетов и бизнес-школ Австралии, Вьетнама, Китая, Индии, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Новой Зеландии, России, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Филиппин, США, Японии, ряда стран Европы и Латинской Америки. Аффилированные члены AAPBS — ведущие ассоциации в области бизнес-образования EFMD, AACSB, AMBA.

Ассоциация реализует свою миссию, организуя сотрудничество через исследования и обучение, а также работая в партнерстве c крупнейшими корпорациями региона над улучшением стандартов и качества образования бизнес-школ.