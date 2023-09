Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Ассоциация бизнес-школ Азиатско-Тихоокеанского региона (AAPBS) — первое объединение бизнес-школ региона, в которое вступила Вышка. Это некоммерческая организация, учрежденная в 2001 году, целью которой является обеспечение повышения качества бизнес- и управленческого образования в АТР. Для Высшей школы бизнеса ВШЭ присоединение к ассоциации — важная часть стратегии развития международных связей. В состав AAPBS входит более 150 ведущих университетов и бизнес-школ Австралии, Вьетнама, Китая, Индии, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Новой Зеландии, России, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Филиппин, США, Японии, ряда стран Европы и Латинской Америки. Аффилированные члены AAPBS — ведущие ассоциации в области бизнес-образования EFMD, AACSB, AMBA. Ассоциация реализует свою миссию, организуя сотрудничество через исследования и обучение, а также работая в партнерстве c крупнейшими корпорациями региона над улучшением стандартов и качества образования бизнес-школ.

«Членство в AAPBS — это не только возможность расширить нашу партнерскую сеть в АТР, — отметил Иван Простаков, первый заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. — Это доступ и к уникальным информационным ресурсам в области бизнес-образования, и к центру кейсов ассоциации, участие в рабочих группах, конференциях и семинарах по актуальной тематике в этой сфере, в ряде специальных программ, таких, например, как “TOOL KIT” по ведению бизнеса в Азии, которая открыта для студентов организаций-членов». Уже в ноябре Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ примет участие в ежегодной ассамблее AAPBS.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI