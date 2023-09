Внимание! Вакцинация от гриппа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политех приглашает на вакцинацию от гриппа студентов и сотрудников университета без предварительной записи и по желанию. Прививка от гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок России. Каждый год в нее включаются актуальные штаммы вируса, которые, по прогнозам ВОЗ, будут распространены в предстоящем сезоне. Ежегодно вакцинируются все желающие, но есть определенные категории, кому данная прививка обязательна. Это работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, дети, пожилые старше 60 лет.

Чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо обратится:

в регистратуру СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» по адресу: ул. Хлопина 11, к. 1, с 8.00 до 19.00 в рабочие дни, с 9.00 до 14.00 в субботу;

с 11 сентября 2023 года в мобильный пункт вакцинации Студенческой поликлиники № 76, который располагается рядом со станцией метро «Политехническая», на территории СПбПУ.

Расписание работы мобильного пункта вакцинации уточняйте здесь .

Обращайтесь без предварительной записи, заявив о своем желании вакцинироваться!

Для вакцинации необходимо при себе иметь:

Паспорт

Полис ОМС

СНИЛС

В эпидемиологический сезон 2023-2024 гг. вакцинация проводится лучшими российскими вакцинами.

Для взрослых — это «СОВИГРИПП» (производитель ООО «Микроген»).

Для несовершеннолетних — «Ультрикс Квадри» (производитель ООО «Форт»).

По всем вопросам организации вакцинации обращайтесь по телефонам контактного центра — 246-73-13 или к дежурному администратору по телефону «Горячая линия» — 8-911-246-73-13.

