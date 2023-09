Академик РАН Юрий Ершов стал лауреатом премии им. Н. И. Лобачевского

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Заседание жюри конкурса на соискание медали и премии им. Н. И. Лобачевского «За выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики» состоялось в Казанском федеральном университете. Медаль имени Н. И. Лобачевского, а также денежная премия в размере 75 тысяч долларов была присуждена профессору, академику РАН, главному научному сотруднику Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН, который был выдвинут Ученым советом Новосибирского государственного университета и академиком РАН С. Гончаровым за цикл работ по разработке топологии для дискретной математики, которые изложены в его итоговой монографии «Топология для дискретной математики».

В конкурсе на соискание медали и премии имени Н. И. Лобачевского в этом году приняли участие порядка 20 российских и зарубежных исследователей. В числе номинантов были математики из России, Азербайджана, Узбекистана, Японии, США. В финал, кроме Юрия Ершова, вышли еще девять математиков. Члены жюри в рамках двух голосований смогли определить наилучшую работу.

На конкурсе был представлен весь спектр современной математической науки. Претендентами на медаль и премию стали выдающиеся математики из разных математических центров. Конкуренция была очень серьезной. Жюри присудило победу представителю сибирской математической школы Юрию Ершову, как создателю нового направления в дискретной математике, за которым – большое будущее. Коллеги и ученики искренне рады его победе.

— Мы, члены коллектива выпускников матфака НГУ, получившие из Ваших рук дипломы в 1973 году, включая его неслабое подмножество слушателей Вашего курса «Математическая логика» 1969 года, сердечно поздравляем Вас с присуждением премии имени Н.И. Лобачевского! Компьютерные науки и математика в целом получили мощный импульс благодаря Вашему труду, отмеченному премией. Уверены, усилия многих ученых, которые прочитали Ваши работы о топологии для дискретной математики, дадут дальнейшие замечательные результаты в теоретических и прикладных направлениях. Желаем Вам сибирского здоровья и новых творческих свершений, новых талантливых учеников и последователей!, — с такими словами поздравления обратились к Юрию Ершову его экс-студенты, а ныне ученые и исследователи.

Церемония награждения состоится в начале декабря в Императорском зале Казанского университета. Вручение премии и медали приурочено ко дню рождения Н.И. Лобачевского.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI