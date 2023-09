04.09.2023 Szkoła Podstawowa w Rokicinach Primer Ministro Mateusz Morawiecki: życzę, by nowy rok szkolny był pełen radości, otwarcia na świat, dociekliwości oraz poszukiwania pasji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

El primer ministro Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Rokicinach. Dzieci wróciły do ​​klas po najdłuższych wakacjach. Szkoła to nie tylko nauka, ale także nowe znajomości i przyjaźnie. Spotkanie z młodzieżą i nauczycielami było okazją do złożenia życzeń na kolejny rok owocnej pracy.

– Szkoła nie polega na napełnianiu wiadra, tylko na rozpalaniu płomienia. Tego życzę dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom, abyście potrafili w waszych kochanych podopiecznych, uczniach rozpalać ten płomień – płomień pasji, zaangażowania, miłości do ojczyzny, patriotyzmu, miłości do nauki – przekazał Pre zes Rady Ministrów.

Dążymy do zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki, by powrót do szkolnej ławki był przyjemnością i wyczekiwanym momentem. W tym celu realizujemy programy, dofinansowujemy sprzęt oraz zatrudniamy nową kadrę – wszystko z myślą o najmłodszych i ich nauczycielach.

Zdrowie uczniów priorytetem naszego rządu

Dbamy o to, aby dzieci i młodzież czuły się w szkole komfortowo i bezpiecznie. Zdrowie fizyczne i kondycja psychiczna uczniów są naszym priorytetem. Realizujemy programy, których celem jest popularyzowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.

Wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Dlatego zwiększamy liczbę etatów dla specjalistów w szkołach i przedszkolach. W 2022 p. było a ok. 22 años. etatów, teraz a ok. 42,6 años. Przeznaczyliśmy już 2,4 mld zł na zatrudnienie specjalistów, pedagogów specjalnych, psychologów i dodatkowe zajęcia dla uczniów.

– Chcielibyśmy, aby każdy mógł radzić sobie ze swoimi problemami świetnie sam, ale zdajemy sobie sprawę z tego, jak w dzisiejszych czasach ważna jest pomoc psychologiczna. Dlatego niemal do każdej szkoły zapewniliśmy psychologa lub pedagoga specjalnego. Para też jest ogromne wsparcie dla dzieci i dla młodzieży – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Programa educativo de Rozwój polskiej dzięki rządowym

Dzieci są przyszłością Polski. Sukcesywnie zwiększamy środki na oświatę. Nigdy nie było tak dużego zwiększenia kwotowego i procentowego subwencji jak w ostatnich latach. W 2023 p. na oświatę przeznaczyliśmy 64,4 mld PLN, aw 2024 r. planowana jest kwota 76,6 millones PLN. Dodatkowo w ostatnich latach przekazaliśmy ponad 10 mld zł na unowocześnienie polskich szkół.

Stawiamy na rozwój szkolnictwa. Naszym celem jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji, które pozwolą im na sprawne funkcjonowanie wdynamicznie rozwijającym się świecie. W tym celu wprowadziliśmy m.in.:

Laboratoria przyszłości – dzięki którym wkrótce uczniowie szkół ponadpodstawowych zyskają dostęp do najnowocześniejszego, profesjonalnego oprogramowania oraz dużych mocy obliczeniowych,

E – materiały edukacyjne – w 2019 r. udostępniliśmy Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (ZPE). Zawiera ponad 30 tys. zasobów, w tym ponad 12 tys. material electrónico interactivo, 100 programas nauczania en 3 años. escenarioszy lekcji. Catálogo jest cały czas powiększany,

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – to środki na nie tylko szybki, ale i bezpieczny internet,

Programa Aktywna Tablica – to dofinansowanie na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

Projekt „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – to środki na zakup laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów,

Rządowy program sportowy Klub – to bezpośrednie wsparcie dla małych i średnich środowisk sportowych. Blisko 6 años. klubów sportowych otrzymało dofinansowanie, aby szkolić ponad 314 tys. dzieci i młodzieży.

– Staramy się wspierać dzieci w ich aktywności sportowej, we wszystkich możliwych wymiarach. To wsparcie dla kilkunastu tysięcy nauczycieli wychowania fizycznego, które od kilku lat powoduje, że zajęcia pozaszkolne – także wakacyjne – są bogatsze w ofertę różnych sportowych disciplina – powiedział szef polskiego rzą Du.

Modernizacja polskich szkół

Dzięki uszczelnieniu polskiego budżetu możemy zadbać nie tylko o nauczanie, ale również na budowanie nowych lub remontowanie już istniejących szkół, przedszkoli, czy żłobków. Aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki wprowadziliśmy m.in.:

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych – zapewnia en środki m.in. na modernizację szkół czy budowę boisk szkolnych,

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – samorządy mogły wykorzystać te środki na niezbędne inwestycje, w tym oświatowe.

Szkoła Podstawowa w Rokicinach pozyskała środki na budowę nowej hali sportowej. Zrealizowanie tak dużej inwestycji było możliwe dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Strategicznych. Hala sportowa jest nowoczesnym obiektem, który spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa.

– Aby życie szkolne było jak najpełniejsze, ważne jest, aby były do ​​tego odpowiednie warunki. Dlatego cieszę się, że w szkole w Rokicinach, ale i w wielu innych szkołach możemy ten rok szkolny zaczynać – po inwestycjach ostatnich lat, takich jak ta piękna inwestycja, która może być chlubą gminy, ale także chlubą przede wszystkim rodziców i uczniów – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

