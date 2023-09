Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С сегодняшнего дня, 4 сентября, мы начинаем новый проект, посвящённый грядущему 125-летию Политеха. Каждую неделю мы будем публиковать хронику событий, происходивших в такие же дни по календарю в разные годы в нашем университете или тесно с ним связанных. Дни рождения знаменитых политехников, их открытия и изобретения, важные встречи, эпохальные изменения — всё это найдёт отражение в нашем юбилейном проекте. Хроника будет выходить по понедельникам. Следите за нашими публикациями. А сейчас — первая часть: события разных лет с 4 по 10 сентября.

6 сентября 1991 года Ленинграду возвратили историческое название Санкт-Петербург. В связи с этим наш вуз, который в то время назывался Ленинградским государственным техническим университетом, сменил название на Санкт-Петербургский государственный технический университет. А вы знаете, сколько всего названий было у Политеха? Целых 13! Среди них: Санкт-Петербургский политехнический институт, Петроградский политехнический институт императора Петра Великого, Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина, Ленинградский индустриальный институт и др. А нынешнее название Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вуз получил в 2015 году.

6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума ВС СССР «Об установлении ежегодного праздника „Дня строителя“». Профессиональный праздник отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа. День строителя имеет большое значение для Политеха, ведь в состав университета входит Инженерно-строительный институт — структурное подразделение, основанное в 1907 году. В институте ведут подготовку и переподготовку квалифицированных специалистов для технически сложных объектов гидротехнического, промышленного, гражданского, дорожного и городского строительства.

8 сентября 1941 года — скорбная дата в истории нашего города и всей страны. В этот день фашистские войска захватили город Шлиссельбург (Петрокрепость), взяли под контроль исток Невы и блокировали Ленинград с суши. С этого началась 872-дневная блокада, которая стала тяжелейшим периодом в истории города и Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина. В День поминовения защитников Ленинграда, павших и живых, в Политехническом университете проходит традиционный митинг у памятного знака «Колодец жизни». На этом месте в блокадные годы находился колодец, к которому приходили за водой семьи сотрудников института и ленинградцы, жившие поблизости.

8 сентября 1877 года родился один из будущих ректоров Политеха Леонид Васильевич Залуцкий . Прежде он окончил Московский университет и Санкт-Петербургский Электротехнический институт императора Александра III. С 1 октября 1906 года приказом министра торговли и промышленности, по ходатайству декана электромеханического отделения Политеха М. А. Шателена Залуцкого приняли в Санкт-Петербургский Политехнический институт младшим лаборантом по кафедре электротехники. В 1920 году он стал профессором электромеханического факультета по кафедре «Технология электротехнических материалов», а с августа 1921 по июль 1922 года был ректором Политехнического института. В общей сложности, Леонид Залуцкий служил в Политехе 30 лет.

10 сентября 2016 года состоялась церемония открытия скульптурной композиции покровителям семьи и брака, Святым благоверным Петру и Февронии Муромским . Монумент изображает сюжет из жития прославленных супругов — возвращение в ладье из изгнания в родной город. Памятник, который появился в Политехе, стал 27-м по счёту, исполненным в рамках Общенациональной программы «В кругу семьи». Одно из любимых мест политехников и гостей кампуса находится у третьего корпуса университета.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI