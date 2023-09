Четыре научных проекта ГУУ получили финансовую поддержку Министерства науки и высшего образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академией наук и Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) подведены итоги отбора проектов в сфере общественно-политических наук на 2023 год. В перечень исследовательских проектов, которые получат поддержку в форме государственного задания, вошли четыре проекта учёных из Государственного университета управления.

Всего в списке прошедших отбор – 78 проектов из более чем 860 поступивших заявок. Общий объём поддержки составит 212 млн рублей.

Эксперты оценивали каждую поданную заявку на предмет актуальности, качества планирования и научной новизны проекта. Также среди критериев отбора – оценка теоретико-методологической базы исследования и практической применимости его результатов, уровня публикаций исследователей в ведущих научных журналах. В 2023 году поддержку получили проекты, нацеленные на изучение политических ценностей в современной России. В их числе оказались четыре проекта из ГУУ:

Концепт российской идентичности в документах стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне, руководитель – доктор политических наук, профессор, профессор кафедры государственного управления и политических технологий, Волох Владимир Александрович.

Целью научного проекта является разработка на основе анализа трактовок российской идентичности в федеральных документах стратегического планирования предложения по уточнению и согласованию содержания данного концепта с учетом актуального научного и общественно-политического дискурса.

Разработка стратегии позиционирования России в новой системе координат глобального рынка: векторы многополярности, руководитель – доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений, Смирнов Евгений Николаевич.

Целью научного проекта является разработка и научное обоснование ключевых направлений позиционирования России в системе современного глобального рынка с учетом расширяющихся санкционных ограничений, а также формирования в перспективе многополярного мира с несколькими центрами экономического и политического доминирования.

Формирование и закрепление в сознании молодежи образа справедливого социального государства в контексте обеспечения ключевых конституционных прав и свобод, руководитель – доктор политических наук, доцент, директор НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой ГУУ, Судоргин Олег Анатольевич.

Целью научного проекта является теоретико-методологическое обоснование закономерностей, структуры и факторов формирования императивов сознания молодежи в системе обеспечения закрепленных в Конституции прав, выявление факторов, определяющих развитие гражданского правосознания и человеческого потенциала. Разработка методов содействия на основе группового подхода. Результатом проекта станет концептуальная модель методологии и базовых принципов оценки системы формирования в сознании молодежи образа справедливого государства, состоящая из методологических и методических элементов мониторинга системы сопровождения этого процесса в молодежной среде, а также результатов пилотажной апробации модели с последующей публикацией всех полученных данных. В результате реализации проекта будет разработана и апробирована интегральная концепция формирования устойчивого образа справедливого государства в сознании молодежи, в том числе в контексте развития человеческого потенциала. Модель будет способствовать реализации двух основных функций: мониторинговой и управленческой.

Исследование ключевых аспектов формирования российской идентичности в контексте отхода мирового сообщества от либерального миропорядка, руководитель – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений, Карелина Екатерина Александровна.

Целью научного проекта является разработка концепции развития и расширения перспективных направлений международного сотрудничества Российской Федерации с дружественными странами в условиях новейших вызовов глобальной экономики для повышения конкурентоспособности национальных отраслей экономики и контроля над подозрительными международными финансовыми операциями.

Выполнение исследований планируется завершить в декабре 2023 года.

Напомним, что ЭИСИ поддерживает исследования в области общественно-политических наук с 2019 года. Решение об организации такой поддержки принял первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в 2018 году. До 2021 года включительно поддержка осуществлялась в формате конкурсов научных проектов, проводимых ЭИСИ и Российским фондом фундаментальных исследований.

Суммарно за пять лет реализации проекта было подано 5 790 заявок, из которых по результатам оценки экспертами было отобрано и поддержано 676 проектов. Заявки представили порядка 16 тысяч исследователей из разных регионов России.

