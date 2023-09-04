ФЭН ВШЭ провел математические лагеря для поступивших на 1-й курс бакалавриата и магистратуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Последние две недели лета более 200 будущих бакалавров и магистров из разных стран мира провели за совершенствованием математических знаний и оттачиванием навыков решения задач. Бесплатные онлайн-занятия проходят четвертый год подряд. Они позволяют первокурсникам не только преуспеть в учебе, научной и проектной деятельности факультета экономических наук Вышки, но и быстрее интегрироваться в международное комьюнити студентов, выпускников и преподавателей.

Math BootCamp нацелен на будущих бакалавров и позволяет повторить разделы школьного курса математики, которые понадобятся уже с 1 сентября. Впервые такая форма занятий была опробована в 2020 году и предлагалась только иностранцам из-за отличия их школьной программы. Но интерес к проекту со стороны российских студентов дал повод к его расширению.

Математический лагерь для абитуриентов магистратуры — это экспресс-курс по высшей математике, который включает в себя интенсивные онлайн-занятия, лекции, семинары и консультации по математическому анализу, линейной алгебре, теории вероятностей и математической статистике.

Руководители математического лагеря, профессора ФЭН Фуад Тагиевич Алескеров и Елена Сергеевна Вакуленко, ставили целью создать рабочую атмосферу вузовской аудитории. По их мнению, лагерь поможет недавним школьникам, бакалаврам, а также тем, кто давно окончил вуз, перейти на новую образовательную ступень, а кому-то — изменить специализацию и направление карьеры. Благодаря цифровому формату участникам лагеря предоставляется возможность смотреть все лекции и семинары в записи. Кураторы лагеря проверяют домашние задания и проводят консультации.

Лекции читают преподаватели ФЭН Николай Поляков, Кирилл Фурманов, Дмитрий Борзых, семинары проводят выпускники программы «Экономика» Илона Надрус и Михаил Дубровский, студентка магистерской программы «Экономика и экономическая политика», стажер-исследователь Международного центра анализа и выбора решений Ангелина Юдина и др., менеджер лагеря — начальник международного отдела ФЭН Оксана Будько.