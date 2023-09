Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Последние две недели лета более 200 будущих бакалавров и магистров из разных стран мира провели за совершенствованием математических знаний и оттачиванием навыков решения задач. Бесплатные онлайн-занятия проходят четвертый год подряд. Они позволяют первокурсникам не только преуспеть в учебе, научной и проектной деятельности факультета экономических наук Вышки, но и быстрее интегрироваться в международное комьюнити студентов, выпускников и преподавателей. Math BootCamp нацелен на будущих бакалавров и позволяет повторить разделы школьного курса математики, которые понадобятся уже с 1 сентября. Впервые такая форма занятий была опробована в 2020 году и предлагалась только иностранцам из-за отличия их школьной программы. Но интерес к проекту со стороны российских студентов дал повод к его расширению. Математический лагерь для абитуриентов магистратуры — это экспресс-курс по высшей математике, который включает в себя интенсивные онлайн-занятия, лекции, семинары и консультации по математическому анализу, линейной алгебре, теории вероятностей и математической статистике. Руководители математического лагеря, профессора ФЭН Фуад Тагиевич Алескеров и Елена Сергеевна Вакуленко, ставили целью создать рабочую атмосферу вузовской аудитории. По их мнению, лагерь поможет недавним школьникам, бакалаврам, а также тем, кто давно окончил вуз, перейти на новую образовательную ступень, а кому-то — изменить специализацию и направление карьеры. Благодаря цифровому формату участникам лагеря предоставляется возможность смотреть все лекции и семинары в записи. Кураторы лагеря проверяют домашние задания и проводят консультации. Лекции читают преподаватели ФЭН Николай Поляков, Кирилл Фурманов, Дмитрий Борзых, семинары проводят выпускники программы «Экономика» Илона Надрус и Михаил Дубровский, студентка магистерской программы «Экономика и экономическая политика», стажер-исследователь Международного центра анализа и выбора решений Ангелина Юдина и др., менеджер лагеря — начальник международного отдела ФЭН Оксана Будько.

Маргарита Пронина, семинарист, студентка 4-го курса бакалаврской программы «Экономика» ФОТО В этом году был виден особый энтузиазм участников матлагеря. Многие просили задержаться после занятия, чтобы разобрать интересную задачу или доказать какое-нибудь свойство логарифмов. Я думала, что чем быстрее уложишься, тем лучше, но здесь участников скорее интересовал объем и качество полученных знаний.

Елена Вакуленко, академический руководитель онлайн-магистратуры «Экономический анализ» Мы разрабатывали программу лагеря в основном для тех абитуриентов магистратуры, чье образование далеко от математики, а также для тех, кто уже давно учился, имеет большой профессиональный опыт, но решил усовершенствовать свои знания и поступить в магистратуру. В помощь таким абитуриентам мы подготовили интенсивный экспресс-курс по основам математического анализа, базовым операциям линейной алгебры, а также основам теории вероятностей и математической статистики. Это те самые первые шаги, которые пройдут наши будущие студенты на основных курсах экономического образования: микроэкономика, макроэкономика, эконометрика. Мы уверены, что такая базовая подготовка поможет нашим студентам быстрее адаптироваться к обучению на программах ФЭН и комфортно пройти самый сложный начальный период.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI