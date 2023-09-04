Финансовые новости: МТС начнет размещение на Финуслугах народных облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

11 сентября 2023 года на платформе Финуслуги начнется размещение первого выпуска облигаций для физических лиц МТС.

Планируемый объем выпуска цифровых облигаций МТС – 3 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала в 1 000 рублей. Купонный период – 91 день.

Сервис купли-продажи облигаций будет доступен клиентам Финуслуг как на сайте, так и в мобильном приложении.

МТС – первая корпорация, которая выпустит внебиржевые облигации на Финуслугах. Погашение облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода (за вычетом НДФЛ). Брокерский счет для покупки не нужен, ценные бумаги приобретаются через Финуслуги напрямую у эмитента. Продать бумаги эмитенту можно в любое время без потери накопленного дохода.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории. Основная цель – улучшение качества жизни за счет предоставления широкого спектра цифровых услуг и развития инноваций.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России.

Подробнее на сайте: Финуслуги – финансовый маркетплейс Московской биржи (finuslugi.ru).



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