Финансовые новости: Доля активных розничных инвесторов увеличилась: итоги II квартала

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В II квартале число клиентов на брокерском обслуживании достигло 26 млн человек. Впервые за последний год увеличилась доля активных инвесторов, которые за месяц совершили хотя бы одну сделку, — 3,6 млн человек. На это повлияли увеличение доходов населения, рост фондового рынка в ожидании дивидендных выплат и повышение доходностей облигаций.

Стоимость активов граждан, размещенных у брокеров, составила 8 трлн рублей. Средний размер счета вырос с 1,4 до 1,8 млн рублей, однако две трети открытых счетов оставались пустыми. Из инструментов финансового рынка инвесторы предпочитали вкладываться в российские корпоративные облигации и акции. Сегмент доверительного управления прирастал за счет притока средств в отдельные стратегии. При этом доходность большинства крупных стандартных стратегий за последний год оказалась выше, чем у депозитов. В результате стоимость активов розничных инвесторов достигла 1,6 трлн рублей, а средний размер портфеля увеличился с 1,7 до 1,9 млн рублей. Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг». С III квартала структура публикаций по некредитным финансовым организациям изменится. Вместо этого обзора появятся три новых издания: «Обзор ключевых показателей брокеров», «Обзор ключевых показателей управляющих компаний», «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов». Каждый обзор будет сопровождаться публикацией соответствующих динамических рядов. Фото на превью: FOUR.STOCK / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI