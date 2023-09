Финансовые новости: Брокеру следует разъяснять инвестору ключевые условия брокерского обслуживания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России рекомендует всем брокерам разработать для клиентов краткое резюме, где простым языком изложить основные условия договора. Обычно такой договор занимает много страниц, в нем сложно найти главное.

Инвестор должен знать, какие операции могут совершаться по его поручению и за его счет на биржевых площадках, а также на внебиржевом рынке, вправе ли брокер использовать активы клиента в своих интересах. Важно, чтобы человек, который собирается зарабатывать на фондовом рынке, знал, что для сделок с некоторыми инструментами ему потребуется получить статус квалифицированного инвестора или пройти тестирование. Кроме того, в резюме брокера должны быть указаны комиссии за обслуживание и условия сделок с плечом. Следует информировать клиента о порядке и сроках расторжения брокерского договора, урегулирования споров. Также должен быть указан адрес для жалоб и обращений. Брокеру необходимо акцентировать внимание клиента на том, что гарантий доходности в инвестировании не существует и что он может не только потерять все свои деньги, но и еще остаться должным. Все эти сведения могут быть включены в заявление о присоединении к договору или представлены в виде отдельного документа. Банк России рекомендует брокерам получить от инвестора заверенное подписью подтверждение, что он ознакомился с информацией. Фото на превью: Bacho / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI