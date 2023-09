Стартует X сезон программы «Ментор»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

4 сентября начинаются презентации менторских проектов X сезона программы «Ментор».

Программа «Ментор» предназначена для студентов 1 — 3 курсов бакалавриата. Под руководством наставников — научных сотрудников, аспирантов и старшекурсников — студенты младших курсов в течение семестра работают над настоящими научными задачами, получают свой первый опыт реальной исследовательской работы, а в конце семестра выступают с докладами на итоговой научной конференции программы.

Презентации менторских проектов состоятся 4, 6, 8 и 10 сентября, начало каждый день в 17:30. Расписание презентаций находится в таблице, где каждый лист соответствует одному дню. Ссылки для дистанционного подключения будут опубликованы в расписании незадолго до начала презентаций

Для тех, кто прямо сейчас хочет узнать, какие научные задачи менторы предлагают в новом сезоне, уже готов список менторских проектов. На первом листе представлены проекты аспирантов и старшекурсников, на втором — научных сотрудников. Если вам понравился какой-нибудь проект, то вы можете смело, не дожидаясь презентации, связаться с ментором, познакомиться и задать вопросы.

Если вам интересно узнать больше о программе «Ментор», узнать мнение о ней студентов и менторов, то об итогах IX сезона программы «Ментор» мы рассказывали в статье.

Программа «Ментор» реализуется при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI