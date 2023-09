Представители ФКН ВШЭ заняли призовые места на ICPC Challenge Championship

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце августа прошли международные соревнования International Collegiate Programming Contest (ICPC) Challenge. В отличие от традиционного формата ICPC, где команда из трех студентов решает набор алгоритмических задач, формат ICPC Challenge подразумевает индивидуальное решение одной оптимизационной задачи, актуальной для наукоемкой индустрии, но не имеющей точного алгоритмического решения. По итогам соревнований директор Центра студенческих олимпиад факультета компьютерных наук ВШЭ Михаил Густокашин и студент ФКН Дмитрий Ремпель заняли призовые места. В ICPC Challenge приняли участие представители 25 государств: 55 победителей онлайн-туров, а также участники тренировочных сборов и тренеры команд — финалистов ICPC. Участники ICPC Challenge работают с одной оптимизационной задачей, и чем лучше удалось решить задачу, тем больше баллов получает участник. Решение таких задач требует не только знания алгоритмов, но и умения анализировать данные, применять методы машинного обучения и реализовывать более сложные программные продукты. В этот раз на ICPC Challenge Championship была предложена задача оптимизации буферизации запросов из базы данных, к которой обращаются несколько клиентов (Buffer Sharing and Preallocation for Multi-tenant Database). Сейчас многие базы данных хранятся в облаке. Запросы к базе данных от разных клиентов могут быть разнесены во времени — например, когда клиенты находятся в разных частях света. Поэтому на одном и том же оборудовании можно предоставить гораздо более быстрый сервис. Для этого нужно динамически изменять размер буфера для каждого из клиентов в соответствии с ростом или падением активности работы с базой данных. Ознакомиться с похожей задачей, предложенной на одном из отборочных соревнований, можно на платформе Codeforces. По итогам соревнования директор Центра студенческих олимпиад и тренер команд ВШЭ на ICPC Михаил Густокашин занял первое место в зачете среди тренеров, а первокурсник образовательной программы «Прикладная математика и информатика» факультета компьютерных наук Дмитрий Ремпель получил третий приз в общем зачете.

Михаил Густокашин: — Решение задач наукоемкой индустрии — сильная сторона нашего факультета. Наши выпускники и студенты работают в исследовательских отделах многих компаний, а успехи Вышки на таких соревнованиях лишь подтверждают, что мы способны применить знания, изобрести новое и довести решение до стадии законченного продукта за очень ограниченное время. Необходимые знания и умения наши студенты получают в стенах университета благодаря тому, что у них преподают не только ученые-теоретики, но и практики.

