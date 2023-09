Политех чествует лучших преподавателей университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 сентября, в День знаний в СПбПУ состоялась торжественная церемония награждения лучших преподавателей Политеха. Это уже традиция. Конкурс «Лучший преподаватель глазами студентов» проводится ежегодно, нынешний — третий по счёту. Его цель — признание и поощрение высокого качества образовательной деятельности преподавателей. В состязании принимают участие преподаватели, имеющие стаж педагогической работы в СПбПУ не менее одного года, для которых Политех — это основное место работы. И самое главное, что выбирают лучших педагогов сами студенты.

Конкурс проводится один раз в учебный год — в весеннем семестре. Студенты голосуют на портале независимой оценки качества образования . В этом году свои голоса за преподавателей отдали почти 16.000 учащихся. Были номинированы 274 педагога, а победителями и призёрами конкурса стали 33 человека. Самая престижная номинация «Лучший из лучших». Тут важны личная заинтересованность в предмете, мастерство публичных выступлений, приверженность этическим принципам, открытость всему новому, педагогическое мастерство, взаимодействие со студентами, практические навыки и владение дистанционными образовательными технологиями. Помимо этого, студенты выбирали «Лучшего лектора», «Лучшего практика», «Лучшего в коммуникации со студентами», «Новатора» и «Лучшего в онлайне».

Лучших преподавателей наградил ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской. Он напомнил, что 2023 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника: «Это ваш несомненный успех и я искренне рад, глядя на вашу работу. Самое ценное, что студенты отдали почти 16 тысяч голосов. И сделали они это абсолютно независимо, без какого-либо воздействия или влияния. Заслужить высокую оценку учащихся очень непросто. Вы выбраны теми, кого вы учите, и в этом есть ваша величайшая заслуга».

Есть среди педагогов абсолютный чемпион в номинации «Лучший из лучших». Теперь уже трёхкратный. Это Вадим Кожевников, старший преподаватель кафедры физики Физико-механического института СПбПУ. Три года подряд подавляющее большинство студентов отдают ему безоговорочное первое место. О секретах профессии он рассказал нам в интервью в феврале этого года.

А в этот раз вспомнил классический рецепт успеха: «Нужно просто очень любить свою работу. Студентов я стараюсь заинтересовать физикой. И когда она признаются мне, что интересуются дополнительными источниками и больше погружаются в предмет, значит я не просто ем свой хлеб. А после трёх побед планку мне придётся держать еще выше».

«Огромное спасибо организаторам церемонии награждения финалистов конкурса „Лучший преподаватель глазами студента“ за прекрасную праздничную атмосферу. Все победители получили оптимистичный настрой на весь учебный год. Благодарим Андрея Ивановича Рудского за пожелания и напутствия. Отдельную благодарность хочется выразить центру качества образования и специалистам управления по связям с общественностью за безупречную организацию церемонии. Профессиональные конкурсы всегда стимулируют преподавателей, вызывают желание трудиться еще эффективнее, искать новые формы и методы работы со студентами», — поделилась своими эмоциями Майя Бернавская. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков Гуманитарного института СПбПУ тоже выиграла в номинации «Лучшие из лучших». Так она повторила успех двухлетней давности. В прошлом же году она становилась «Лучшим лектором» и «Новатором».

Доцент Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Илона Панкина считает, что конкурс вдохновляет преподавателя стремиться сделать свои занятия более интересными, доступными, с применением современных цифровых технологий, служит толчком для профессионального роста: «Победа в одной из номинаций конкурса „Лучший в онлайн“ меня очень впечатляет и ко многому обязывает! Я очень благодарна всем нашим студентам за то, что они так высоко оценили мой труд. Однозначно могу сказать, что такие награды очень мотивируют выполнять свою работу еще лучше, еще интереснее для студентов! Поэтому обязательно и впредь буду прикладывать максимум усилий для достижения еще более значимых результатов».

По мнению Екатерины Мушенко, призёра в номинации «Лучшие из лучших» и старшего преподавателя иностранного языка в Высшей школе международных отношений Гуманитарного института СПбПУ важно давать студенту полезные, качественные, профессиональные знания и тогда он потянется к тебе: «Нужно совершенствоваться каждый день, узнавать новое, повышать квалификацию. Если у меня происходит что-то новое, я всегда делюсь этим со студентами. Современный студент — это сложный человек. Его сложнее заинтересовать, он многое знает и может проверить. Он больше погружён в современные технологии, интернет-ресурсы. Так что большинство учащихся настроены достаточно критично, не всё принимают на веру. И вот здесь надо быть очень внимательным. Приходится подхватывать, быть на одной волне, уметь ориентироваться. И надо помнить, что преподаватель это, в первую очередь, тот человек, который учится у своих студентов».

