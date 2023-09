Политехники приняли участие во Всероссийской образовательной программе IT Camp 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 12 по 25 августа на территории Научно-технологического университета «Сириус» проходила уникальная всероссийская образовательная программа для поиска лучших молодых IT-специалистов страны IT Camp 2023. Мероприятие организовано компанией «Газпром нефти» совместно с Университетом «Сириус». В программе приняли участие более ста студентов из более чем 20 городов и 42 вузов.

На протяжении двух недель ребята решали командный проект, который был связан с разработкой инновационных IT-решений, способных применяться в нефтегазовой отрасли. Студенты могли продемонстрировать свои навыки и знания в области программирования, анализа данных и разработки программного обеспечения.

В финале командам было предложено представить свои проекты перед экспертным жюри, состоящим из ведущих представителей компании «Газпром нефть» и представителей вендорских организаций: VK Tech, 1C, «Лаборатория Касперского», «Астра» (ОС Astra Linux), «Ред Софт», Yadro, «Аквариус», TrueConf, «ВЭБСОФТ», «Р7-Офис», DIS Group и PIX Robotics.

Лучшие участники были награждены престижными наградами, включая возможность присоединиться к командам профессионалов, работающих в «Газпром нефти». Таким образом, партнёрство между «Газпром нефтью» и Университетом «Сириус» позволяет выявить и поддержать молодых IT-талантов, обеспечивая им возможность развития в индустрии искусственного интеллекта, программирования и других связанных с IT сферах.

Ирина Гимаева, руководитель корпоративных образовательных проектов и взаимодействия с ВУЗами, Корпоративный университет «Газпром нефти»: «Образовательная программа IT Camp — знаковое событие для всего IT-сообщества нашей страны, которые мы проводим уже третий год. Сегодня особенно остро стоит вопрос разработки и внедрения отечественных технологий, и в программе этому уделено особое внимание. В этом году мы пригласили экспертов «Газпром нефти» и ведущих отечественных IT компаний, чтобы познакомить молодых специалистов с современными решениями и предоставить единое пространство для обмена опытом и творчества. Уверена, что вместе нам это удалось, а наиболее успешные таланты Политехнического университета смогут продолжить свою карьеру в команде «Газпром нефти».

Ирина Рудская, директор Научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть»: «Подготовка высококлассных специалистов для IT-отрасли на сегодняшний день является одной из важнейших задач нашего университета (Политех). Благодаря успешной научно-образовательной кооперации с таким партнером как „Газпром нефть“, наши студенты получили возможность попасть на это статусное мероприятие, познакомиться с реальными кейсами, пообщаться с лучшими экспертами и даже получить приглашение на работу в „Газпром нефть“. Я по-хорошему завидую этим ребятам! Это уникальный опыт и незабываемые впечатления. Студенты Политеха достойно себя проявили и показали отличный результат. Уверена, что они станут ценными сотрудниками для компании „Газпром нефти“! Отдельное спасибо хочу сказать организаторам мероприятия — Корпоративному университету, коллегам из подразделений ИТ Кластера Газпром нефти. Вы — супер!»

Такие мероприятия и сотрудничество между ведущими компаниями и университетами не только помогают выявить талантливых молодых специалистов, но и стимулируют развитие IT-отрасли в стране, что играет ключевую роль в развитии российской цифровой экономики.

Фотограф: Алексей Смышляев

