Олимпиадные школы МФТИ: итоги летней кампании и старт осеннего сезона

Летняя Олимпиадная школа 2023 вновь собрала увлеченных школьников из разных уголков мира. С 18 июня по 26 августа 1426 ребят изучали точные и естественные науки под наставничеством опытных преподавателей и ученых из ведущих университетов, победителей и членов жюри разных олимпиад.

Этим летом состоялось 6 смен, 4 из которых проходили на кампусе Физтеха, 2 – дистанционно. Ребята обучались на отделениях Математики, Физики, Информатики, Биологии, Биоинформатики и «Физтех.Инженер». Последнее направление проводилось совместно с ПИШ РПИ МФТИ для 24 школьников, где 12 ребят — победители и призеры олимпиады «Физтех. Инженер».

«Основная цель заключается в том, чтобы показать школьникам увлекательный мир науки. Летняя Олимпиадная школа МФТИ 2023 была насыщена учебными парами, научно-популярными лекциями, и развлекательными мероприятиями. Ребята начинали утро со спортивных зарядок, общались с преподавателями и ассистентами, а в конце смены участвовали в олимпиаде. Дистанционные смены так же полностью вовлекали участников в процесс обучения и общения. Сейчас мы вовсю готовимся к Осенней Олимпиадной школе МФТИ 2023, которая пройдет с 28 октября по 4 ноября. По плану подготовка школьников к муниципальному и отборочному этапам перечневых олимпиад», – рассказал основатель и председатель методического совета Олимпиадных школ МФТИ и главный судья по Алгоритмическому программированию Федерации спортивного программирования России Алексей Малеев.

Олимпиадные школы МФТИ в этом году отмечают свой юбилей – десять лет с момента основания. Этим летом школьники побывали в офисах крупных ИТ-компаний, впервые с поддержкой Сбера победители турниров Олимпиадных школ получили около сотни бесплатных путевок, впервые появился «гимн» лагеря, написанный самими участниками вместе с вожатыми. Этот необыкновенный путь начался в 2013 году, когда подобные инициативы еще никто не проводил. С тех пор более 13 000 школьников открыли для себя мир науки. Многие из них стали победителями и призерами национальных и международных олимпиад, а 30% участников по статистике продолжили свое образование в МФТИ.

Ценность Олимпиадных школ МФТИ отмечают и сами участники смен. Так Арина Ткаченко поделилась своими эмоциями: «Узнала много нового, познакомилась с умными и веселыми ребятами, которые смогли замотивировать ботать дальше. Были очень интересные вечерние мероприятия, которые давали расслабиться и получить море позитива. Эта смена будет одним из лучших воспоминаний моей школьной жизни».

На Летней Олимпиадной школе МФТИ участники не только повысили уровень учебной подготовки, но и нашли единомышленников, обрели незабываемые впечатления и заглянули в свое будущее, ощутив атмосферу Физтеха.

Летние смены завершились, но уже этой осенью Олимпиадные школы МФТИ приглашают учеников 7 − 11 классов принять участие в осенней онлайн-смене. На выбор широкий перечень отделений:

· Математика

· Физика

· Информатика

· Биология

Смена пройдет пройдет с 28 октября по 4 ноября.

Больше подробностей ищите на сайте Олимпиадных школ МФТИ.

