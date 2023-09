МФТИ выступил учредителем самого большого детского технопарка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

1 сентября в Долгопрудном открылся самый большой в России детский Технопарк: более 10 000 школьников смогут осваивать профессии будущего. Новое пространство появилось при поддержке губернатора и Правительства Московской области, Московского физико-технического института, Фонда развития Физтех-школ и Ассоциации школьного кластера Физтех-лицей им. П. Л. Капицы.

Технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы станет местом встречи образования, научных исследований и технологических компаний. В лабораториях и мастерских, оснащенных самым современным оборудованием, ежегодно будут проходить обучение более 10 000 учащихся и педагогов из разных регионов нашей страны.

Миссия Технопарка — обучение и воспитание будущих технологических лидеров, стремящихся сделать Россию местом, где хочется жить, работать и растить детей, раскрывая их таланты на благо общества.

«Сегодня мы отмечаем сразу два праздника. Первый — это День знаний, который вместе с Физтех-лицеем и МФТИ празднует вся страна: каждая школа и каждый университет. Второй очень важный праздник — это открытие детского технопарка при Физтех-лицее имени Капицы, который с сегодняшнего дня вместе с нашим университетом и лицеем образует единую систему по поиску и развитию самых талантливых молодых людей со всей страны», — сказал на церемонии открытия ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Технопарк откроет возможности для школьников и учителей в части дополнительного образования, подготовки к олимпиадам и конкурсам, разработке и реализации технологических и бизнес-проектов.

Одна из целей образовательного процесса в Технопарке — повысить интерес учащихся к технологическому образованию: изучению предметов естественно-научного, математического и ИТ-профилей, учебно-исследовательской и проектной деятельности. Одной из важных составляющих является профориентационная работа педагогов со школьниками, которая будет направлена на их мотивацию к выбору инженерной специальности. Технопарк станет образовательной институцией для всех детей страны и сосредоточится именно на инженерно-техническом и проектном направлениях.

Благодаря Технопарку школьники и учителя станут участниками образовательных программ, которые реализуются в Физтех-лицее им. П. Л. Капицы и Фонде развития Физтех-школ. В их основе — сильная методическая база, адаптация уникальной современной образовательной Системы Физтеха. Педагоги и кураторы программ — лучшие практикующие преподаватели МФТИ и Физтех-лицея. Занятия в Технопарке — это практикоориентированные уроки на высокотехнологичном современном оборудовании с использованием инновационных педагогических методик.

Учащиеся кружков, смен и хакатонов будут работать над краткосрочными проектами. За пределами основных обучающих программ школьники смогут использовать инфраструктуру Технопарка для собственных проектов, в том числе междисциплинарных, а также будут иметь возможность создавать свои стартапы и получать авторские свидетельства и патенты. Технопарк предоставляет все условия для формирования изобретательского мышления и занятий технологическим предпринимательством.

