Исследование ВШЭ: отечественные турсервисы доказали свою конкурентоспособность

Институт государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ провел инициативное независимое исследование цифровых туристических сервисов. По итогам работы составлен рейтинг 40 туристических платформ, которые оценивались по 75 параметрам. В рейтинге участвовали сервисы, которые предоставляют не только услуги бронирования отеля, но и набор дополнительных услуг для туриста, а также присутствуют в различных отраслевых списках и часто упоминаются в обзорах СМИ. В России очень много цифровых сервисов для туристов, но под требования методологии подошли только 40 из них — в основном коммерческие платформы, принадлежащие развитым технологичным IT-компаниям. Они оценивались по 75 параметрам.

«Мы не оценивали качество контента и актуальность данных. В центре внимания был функционал и отдельным параметром — география сервиса, в том числе работает ли он в России. Мы также учитывали популярность, посещаемость сервиса и количество поисковых запросов в “Яндексе”. Нам было важно понять, насколько современные российские решения конкурентоспособны по сравнению с развитыми иностранными сервисами», — рассказала директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти ИГМУ Ляйля Синятуллина. В топ-3 рейтинга вошли порталы, принадлежащие таким технологическим гигантам, как OneTwoTrip и «Яндекс», а также государственный RUSSPASS, созданный правительством Москвы. «Оказалось, что в ситуации ухода иностранных компаний государственные сервисы, не имеющие целью извлечение прибыли, не просто заняли эту нишу, а показали высокую конкурентоспособность», — отмечает Ляйля Синятуллина. Как показало исследование, только семь из 40 проанализированных порталов в настоящий момент не предоставляют услуги на территории РФ. Восемь работают исключительно на внутренний туризм. Остальные предлагают пользователям услуги бронирования как в России, так и за рубежом. Все сервисы предоставляют возможность бронирования коллективных средств размещения, менее трети — размещение у частников. 26 из 40 сервисов не только позволяют пользователю забронировать жилье, но и предоставляют услуги, связанные с транспортом: 53% позволяют купить авиабилеты, 25% — арендовать авто, купить ж/д-билеты, 30% — заказать трансфер. Шесть сервисов предоставляют возможность построить собственный туристический маршрут, а на трех есть дополнительные услуги по выбору аудио- и видеогидов. Приобрести услуги туроператора и купить готовый тур можно лишь в рамках 17 сервисов. Услуги по бронированию круизов и MICE развиты слабо — 10 и 20% соответственно. Также слабо распространены сервисы по покупке дополнительных услуг. Менее трети туристических сервисов позволяют купить пакет страховых или медицинских услуг, заказать экскурсию, билеты на культурные события и т.п. Основным каналом взаимодействия сервисов с клиентами и пользователями являются формы обратной связи и социальные сети (более 70% сервисов), а также горячие линии поддержки (61%). Собственные мобильные приложения используют 34 сервиса (85%), преимущественно они созданы на платформах iOS и Android. Большинство сервисов (83%) предоставляют пользователям возможность оставлять комментарии и давать оценку объектам туристической инфраструктуры, но лишь четыре позволяют добавлять собственный контент. «Отзывы клиентов были и остаются ключевым капиталом для ушедших из России лидеров рынка — Booking и Airbnb. За время своего существования они накопили огромную базу реальных оценок, которые пользуются доверием клиентов во всем мире. Чтобы нарастить аналогичный капитал, российским сервисам понадобится время, однако им уже удалось выйти на хороший уровень», — резюмирует Ляйля Синятуллина.

