03.09.2023 Odpowiedzią na zagrożenia bezpieczeństwa jest rozbudowa i wzmacnianie Wojska Polskiego

Odpowiedzią na zagrożenia bezpieczeństwa jest rozbudowa i wzmacnianie Wojska Polskiego03.09.2023

Bardzo dziękuję za wszą decyzję, jesteście zawsze gotowi jesteście zawsze blisko. Waszym powołaniem jest obrona naszej Ojczyzny. Bardzo dziękuję też tym, którzy swoją służbę pełnili na granicy, którzy odpierali ataki hybrydowe, które od dwóch lat mają miejsce. To niezwykle ważne dla naszej Ojczyzny, ważne dla bezpieczeństwa, które jest warunkiem rozwoju Polski – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas przysięgi żołnierzy WOT.

3 września w Bieruniu Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej, wziął udział w uroczystej przysiędze żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Blisko 50% nowych Terytorialsów to ludzie młodzi, którzy nie ukończyli jeszcze 20 lat.

Szef MON w trakcie uroczystości wręczył także pamiątkowe ryngrafy żołnierzom, którzy wzorowo pełnili służbę na granicy polsko – białoruskiej.

Już od blisko dwóch lat żołnierze wojsk operacyjnych i Wojsk Obrony Terytorialnej obecni są na polskiej, wschodniej granicy państwowej. Swoim działaniem aktywnie wspierają Straż Graniczną, w ochronie granicy. Odpowiadają także za budowanie odporności mieszkańców regionu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym.

Putin postanowił odbudować imperium rosyjskie. Zawsze imperium rosyjskie zagrażało wolności narodów, które żyją w sąsiedztwie Rosji. Najlepszą i jedyną odpowiedzią na te groźby jest wzmacnianie Wojska Polskiego, poprzez zwiększanie jego liczebności i wyposażanie wojska w nowoczesną broń (…) Są tacy, którzy mówią, że jest za dużo wojska, szczególnie na wschodzie niepotrzebne wojsko. Albo mówią, że za dużo kupuję dla wojska. Ja się nie zatrzymam na tej drodze wzmacniania wojska. To najlepsza i jedyna odpowiedź na zagrożenia, które czyhają na naszą Ojczyznę

– zaznaczył minister.

Uroczystą przysięgę zakończyła defilada pododdziałów. W tym roku zaprezentowany został także sprzęt będący na wyposażeniu 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz jednostek znajdujących się w regionie.

W trakcie wizyty w Bieruniu szef MON złożył kwiaty przed pomnikiem bohaterów biorących udział w obronie Ojczyzny w latach 1939-45 i upamiętniającym tych, co polegli na polach bitew trzech Powstań Śląskich.

