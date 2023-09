03.09.2023 Jastrzębie-Zdrój Primer Ministro Mateusz Morawiecki: Solidarność oznaczała marzenie o wolności, pragnienie Polski sprawiedliwej, suwerennej, wolnej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer Ministro Mateusz Morawiecki: Solidarność oznaczała marzenie o wolności, pragnienie Polski sprawiedliwej, suwerennej, wolnej03.09.2023

El primer ministro Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystych obchodach 43. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Prezes Rady Ministrów podkreślił wagę wydarzeń z sierpnia 1980 roku. Sytuacje, które miały wtedy miejsce, były walką o solidarną, wolną oraz równą Polskę. El primer ministro Mateusz Morawiecki zapowiedział również wsparcie rządu w budowie pawilonu pamięci Porozumień Jastrzębskich. Nasz rząd wspiera górników i przemysł wydobywczy.

Wsparcie dla górnictwa

Przeznaczamy potężne środki na sprawiedliwą transformację przemysłu oraz transformację energetyczną. Nasz rząd troszczy się o górników. Dostrzegamy, że działania związane z transformacją energetyczna przemysłu wydobywczego i energetyki wymagają naszej szczególnej uwagi.

– Przeznaczamy miliardy złotych z budżetu państwa polskiego na sprawiedliwszą transformację przemysłu, transformację energetyczną w szerokim rozumieniu tego słowa – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Pawilon pamięci Porozumień Jastrzębskich

Powinniśmy pielęgnować pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1980 roku. Para bardzo ważna część historii, która miała ogromny wpływ na teraźniejszą Polskę. Dlatego chcemy przyspieszyć prace nad stworzeniem pawilonu Porozumień Jastrzębskich. Nasz rząd będzie wspierał ten projekt. Będziemy pielęgnować pamięć o odwadze śląskich górników i wielkości tamtych wydarzeń

– Rząd polski przyczyni się do powstania tego wielkiego centrum pamięci, centrum pamięci o tamtych dniach, o Jastrzębskich Porozumieniach – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Porozumienie Jastrzębskie zostało podpisane 3 años 1980 r. Jedną z jego zasług było wywalczenie wolnych sobót dla ogółu polskich pracowników.

– To właśnie nasz rząd jest tym depozytariuszem ideałów Solidarności. Jesteśmy tymi, którzy starają się te idealły realizować, począwszy od wielkiej rewolucji godności społecznej – od polityki społecznej, która tylko w pigułce zawiera się w naszych działaniach: 500+, w wyprawce, 13. i 14. emeryturze, emeryturze bez podatku i wielkich innych naszych programach społecznych – podkreślił szef rządu.

Porozumienie Jastrzębskie było dopełnieniem porozumień sierpniowych, zawartych w 1980 r. między komunistyczną władzą a strajkującymi robotnikami w Szczecinie i Gdańsku.

Do postulatów wysuniętych przez załogi zakładów strajkujących na Wybrzeżu, Komitet Strajkowy w KWK “Manifest Lipcowy” dołączył własne dotyczące spraw płacowych, socjalno-bytowych oraz zarządzania i organizacji pracy. Z tych zaakceptowanych przez rząd PRL i zapisanych w protokole wymienić można m.in.:

podnoszenie wysokości zarobków w ścisłej relacji ze wzrostem kosztów utrzymania,

wprowadzenie wolnych sobót i niedziel,

wprowadzenie pułapu minimalnej i maksymalnej płacy,

obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników dołowych.

