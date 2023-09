Участники от России в полном составе вошли на «золотой пьедестал» Международной олимпиады по информатике, которая завершилась сегодня в Венгрии.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Все российские участники получили золотые медали на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии. Каждую страну представляли четыре школьника, прошедшие национальные отборы.

«Замечательный подарок наставникам и всей отечественной системе образования к началу учебного года преподнесли наши ребята – четыре золотых медали! Этот великолепный результат еще раз доказывает, что у нас создана эффективная система выявления и поддержки талантов, по всей стране появились условия для развития ребят и изучения передовых технологий и научных достижений. Продолжать подобную работу очень важно в условиях формирования технологического суверенитета страны, а также подготовки прорывных решений в информационных технологиях и других областях науки. От всей души поздравляю ребят и их педагогов с победой!» – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Состав российской сборной:

Гимран Абдуллин , лицей-интернат № 2, г. Казань;

, лицей-интернат № 2, г. Казань; Иван Пискарев , школа № 2086, г. Москва;

, школа № 2086, г. Москва; Валерий Родионов , Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ, г. Казань;

, Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ, г. Казань; Антон Степанов, лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова», г. Москва.

Российскую команду возглавили – доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич и директор Высшей школы программной инженерии и руководитель Центра развития IT-образования Московского физико-технического института (Национальный исследовательский университет) Алексей Малеев.

«Борьба была очень напряжённой, российские школьники показали высокие результаты, и продемонстрировали волю к победе. По итогам первого дня самый младший из них, Гимран из Татарстана был в «серебряной» зоне, он так «разозлился» в хорошем смысле этого слова, что смог за второй день «догнать» и в последние минуты олимпиады попал в «золотую» зону. Наши ребята повторили высокий результат 2019 года (тогда олимпиада проходила в Баку, Азербайджан) – все четверо удостоены золотых медалей. Они молодцы!», – отметил Алексей Малеев после объявления результатов.

Олимпиада проходит с 28 августа по 4 сентября, она включает в себя два тура, на каждый отведено по пять часов. За это время необходимо решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.

