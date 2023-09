Поведайте миру о ветеранах Великой Отечественной войны с помощью Научного полка ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

3 сентября в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Во Вторую мировую войну, продолжавшуюся шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиардов человек. Военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из всех военных конфликтов в истории. В ней погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.

Ранее мы уже рассказывали, что среди российских вузов Государственный университет управления стал одним из первых и самых активных участников международного проекта «Лица Победы», который реализуется на интернет-площадке и в историческом депозитарии Музея Победы.

Теперь на сайте ГУУ можно увидеть баннер проекта, который направит вас в раздел «Научный полк ГУУ», где можно будет ознакомиться с историями ветеранов Великой Отечественной войны, которые работали в нашем университете.

В зале проекта в Музее Победы находится интерактивная экспозиция с размещёнными на сайте материалами. Любой посетитель может набрать в поиске нужную фамилию и просмотреть информацию на гигантском экране.

Приглашаем всех желающих к участию в проекте. Вы можете создать свою учётную запись и вносить неограниченное количество историй о ветеранах, о ваших родственниках, знакомых или соседях. Информация вносится в базу даже если каких-то биографических данных не хватает.

Кроме того, если ваш герой имеет какое-то отношение к Государственному университету управления, вы можете прислать нам его данные и мы добавим его в ряды Научного полка ГУУ.

Информацию можно высылать в отдел PR ГУУ на электронную почту: as_kozlov@guu.ru

Контактный телефон: +7 (917) 507-69-41, Козлов Андрей Сергеевич.

Давайте вместе пополнять виртуальные ряды наших ветеранов.

