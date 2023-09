День солидарности в борьбе с терроризмом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Каждый год, 3 сентября, мы вспоминаем о трагических событиях, произошедших в 2004 году в городе Беслане в республике Северная Осетия. Террористический акт захвата заложников в школе №1 поверг в ужас весь мир. В этот день мы боремся за то, чтобы как можно больше людей знало и помнило о жертвах теракта, а также об ужасе, который несёт в тебе терроризм.

В этот день мы не только вспоминаем жертв террористических актов, но и отдаем должное сотрудникам силовых структур, которые рисковали своей жизнью, чтобы предотвратить теракты и спасти заложников.

Вспомним о тех событиях 19-летней давности.

1 сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов под руководством Расула Хачбарова численностью 32 человека прямо во время праздничной линейки осуществил захват здания средней общеобразовательной школы №1. Бандитами было пленено 1128 человек, большинством из которых были дети. Большую часть заложников согнали в заминированный спортзал, не давали пить и есть, запрещали передавать пострадавшим медикаменты. Часть из них была расстреляна сразу, чтобы показать серьёзность намерений. Число жертв росло с каждым днём, внятных требований террористы не выдвигали, от предложенного оперативным штабом выкупа отказались.

На третий день захвата, когда сотрудники МЧС по соглашению с террористами прибыли эвакуировать тела жертв, в здании школы внезапно прогремели два взрыва. Заложники попытались бежать, злоумышленники открыли по ним огонь, по детям в том числе. Оперштаб был вынужден начать неподготовленный штурм. Бой продолжался с полудня и до позднего вечера.

Жертвами этого преступления стали 334 человека, включая 318 заложников, из которых 186 – дети. Ужасные цифры. Однако, благодаря оперативным и самоотверженным действиям сотрудников силовых структур выжила большая часть заложников – 810 человек. Хотя все они, вы только представьте, получили ранения. Среди погибших были 10 сотрудников отрядов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, два сотрудника «Центроcпаса» МЧС РФ, а также один житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников. Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей. Будем помнить их подвиг.

Почти все преступники были уничтожены на месте. Живым взяли одного только Нурпашу Кулаева, которого впоследствии судили и приговорили к пожизненному заключению. Ответственность за теракт взял на себя известный террорист Шамиль Басаев. Впоследствии он и все остальные организаторы этого чудовищного преступления были ликвидированы.

В память о тех трагических событиях 3 сентября стал Днём солидарности в борьбе с терроризмом.

Управление молодёжной политики и воспитательной работы приглашает всех на кинопоказ, посвящённой этой скорбной дате.

УМПиВР приготовило для вас фильм «Отель Мумбаи: Противостояние». Сюжет рассказывает о событиях, случившихся в Мумбаи в 2008 году. Тогда группа террористов совершила несколько терактов по всему городу. Это рассказ о простых людях, которые оказались в тяжелых условиях, когда только самые высокие человеческие качества помогают выжить.

Приходите в Инновационный центр ГУУ 4 сентября к 17:00.

По организационным вопросам пишите Давиту Мкртчяну.

Ждем вас на кинопоказе!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI