Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wzmacniając Wojsko Polskie pamiętamy o naszych bohaterach02.09.2023

– Zbierając się co roku w tym miejscu oddajemy hołd polskim żołnierzom, którzy w 1920 r. zatrzymali nawałę bolszewicką pod Warszawą. A oczywiście Ossów, Radzymin, ale także ważna bitwa tu pod Kuligowem, kiedy al 17 de sierpnia 1920 r. policjanci, którzy służyli w Wojsku Polskim. Policjanci z policji konnej z Warszawy, Łodzi, Polesia wykonali szarże na forsujących Bug żołnierzy Armii Czerwonej. Żołnierzy z artylerii, żołnierzy uzbrojonych w broń maszynową. To była szarża pokazująca męstwo, determinację w obronie Polski. Dzięki temu, dzięki takiej postawie Polska został obroniona. Odradzająca się Polska po 123 latach niewoli została obroniona – powiedział Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej w Kuligowie.

W sobotę, 2 września br. w Kuligowie szef MON uczestniczył w wydarzeniu ph. „Siła i bezpieczeństwo – służby mundurowe w obronie Ojczyzny” upamiętniającym żołnierzy walczących w 1920 r. 17 sierpnia 1920 roku pod Kuligowem, rozegrała się dramatyczna bitwa, podczas której legendarny dywizjon polskich Huzarów Śmierci, w którego skład wchodzili policjanci Policji Konnej z Łodzi, Warszawy i Polesia, przypuścił okupioną wysokimi stratami szarżę na przeprawiającą się przez Bug sowieckie oddziały z artylerią. Całonocna bitwa, która się wówczas rozegrała była jedną z końcowych starć Cudu nad Wisłą.

– W obronie Polski stanęło całe społeczeństwo. Były oddziały ochotnicze złożone ze Studentów, byli ludzie, którzy oddali swoje życie za wolną Ojczyznę. Dziś świadomi zagrożeń. Świadomi tego, że ponowienie są próby odbudowy imperium rosyjskiego w wydaniu putinowskim szukamy najwłaściwszej odpowiedzi na te zagrożenia. Najwłaściwszą odpowiedzią na zagrożenia jest wzmacnianie polskiego wojska. Dlatego zwiększamy liczebnie wojsko. Dlatego wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt. Bardzo dziękuje, że tak wielu zgłasza się do służby w Wojsku Polskim. Czy to do dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej czy terytorialnej służby wojskowej. Dlaczego para bromear także ważne? Dlatego, że odstraszamy agresora. Chcemy pokoju, ale żeby pokój był musimy mieć silne Wojsko Polskie

– Mariusz Błaszczak, ministro de mówił podczas wydarzenia.

Szef MON przypomniał także o służbie żołnierzy na granicach naszych kraju.

– To właśnie służby stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Żołnierze Wojska Polskiego i reagują na próby sforsowania naszej granicy z Białorusią przy użyciu migrantów przez reżim białoruski i współpracy niewątpliwie z Rosją. Ten atak został odparty w listopadzie 2021 r. dzięki właśnie twardej i stanowczej postawie żołnierzy Wojska Polskiego, ale także policjantów i Straży Granicznej

– ministro mówił.

– Bardzo serdecznie zachęcam do przystępowania do Wojska Polskiego. Do wspierania działań związanych ze wzmocnienie Wojska Polskiego. Zachęcam, żeby zawsze stać murem za polskim mundurem

– podkreślił szef MON.

Obchodom upamiętniającym bohaterskie czyny żołnierzy Wojska Polskiego z bitwy pod Kuligowem towarzyszył piknik militarny, podczas którego uczestnicy wojsko zaprezentowało nowoczesne uzbrojenie. Była to także okazja, aby porozmawiać z żołnierzami o ich codziennej służbie. Tego dnia w specjalnych punktach rekrutacyjnych obecni byli także przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych, którzy informowali jak zostać żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy terytorialnej słu żpor wojskowej.

GALERIA–Wzmacniając Wojsko Polskie pamiętamy o naszych bohaterach

Zdjęcia (4)

MIL OSI