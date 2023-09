02.09.2023 5 lat temu powołano 18 Dywizję Zmechanizowaną. Odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich Polaków, realizując zadania na wschodniej granicy kraju.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W sobotę, 2 września br. na Placu Zamkowym w Lublinie odbył się urczysty apel i pokazdynamiczny z okazji 5. rocznicy powołania 18 Dywizji Zmechanizowanej. W uroczystościach uczestniczył Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej.

18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka to jedna z nowych dywizji Wojska Polskiego, której proces formowania, decyzją ministra obrony narodowej, rozpoczął się w 2018 r. Wyposażona w najnowocześniejsze uzbrojenie dywizja jest jednym z kluczowych elementów procesu realnego wzmocnienia i odbudowy potencjału obronnego na tzw. ścianie wschodniej.

Wychodzimy z założenia, że ​​każdy skrawek polskiej ziemi ma być broniony, nie oddamy żadnego jej skrawka i tym różnimy się od tych, którzy sprawowali władzę do 2015 r., koalicji PO-PSL, która likwidowała jednos tki wojskowe. Również tu w Lublinie zlikwidowali brygadę zmechanizowaną. Odtworzyliśmy ta brygadę. Dziś jest 19 Brygada Zmechanizowana wchodząca w skład Żelaznej Dywizji. Zwiększyliśmy liczebnie Wojsko Polskie, dzięki czemu Polska jest bezpieczna. Dywizja jest wyposażana w nowoczesna broń, której przykładem są czołgi Abrams

– mówił podczas uroczystości szef MON.

18 Dywizja Zmechanizowana, nazywana „Żelazną Dywizją” stanowi bardzo ważny element w systemie obronnym naszego państwa. Nowy związek taktyczny spełnia wszystkie standardy NATO i jest gotowy do wykorzystania w ramach wzmocnienia sojuszniczego. Mówiąc o sytuacji bezpieczeństwa i zadaniach, które stoją przed Wojskiem Polskim powołanie 18 Dywizji Zmechanizowanej znacząco wzmocniło wschodnią flankę, a także możliwości operacyjne wojska we wschodniej cz ęści Polski.

A właśnie m. in. do „Żelaznej Decyzji” trafia najnowocześniejszy sprzęt zamawiany w Stanach Zjednoczonych czy Korei Południowej. Tylko czołgi Abrams, w które sukcesywnie wyposażane są bataliony czołgów spowoduje, że dywizja będzie jednym z najsilniejszych związków taktycznych w Polsce, ale i Europie.

Już niedługo pierwsze egzemplarze śmigłowców Apache trafia na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej. Będą stanowiły zaporę nie do przebicia

– poinformował szef MON.

Ministro podczas uroczystości podziękował żołnierzom za ich służbę na granicy

Dziękuję wszystkim żołnierzom za służbę na granicy. Hybrydowy atak na Polskę zapoczątkowany z terytorium Białorusi przy użyciu migrantów jest realnym zagrożeniem. Dodajmy do tego obecność najemników z Grypy Wagnera, rozmieszczenie na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej to możemy być pewni że prowokacje, z którymi mieliśmy do tej poty do czynienia będą się ponawiały. Wiec najlepsza odpowiedzią na nie jest wzmacnianie Wojska Polskiego

– zaznaczył szef MON.

Podczas święta Żelaznej Dywizji El ministro Mariusz Błaszczak wręczył odznaczenia resortowe wyróżniającym się żołnierzom.

Obchody święta dywizji było niepowtarzalną okazją, aby zobaczyć sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia. Podczas pikniku wojskowego można było porozmawiać z załogami np. czołgów i zapoznać się z budową wozów bojowych. Na pikniku można było także spróbować grochówki wojskowej z chlebem wypiekanym na miejscu w piekarni polowej. Tego dnia w specjalnych punktach rekrutacyjnych obecni byli także przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych, którzy odpowiadali na każde pytanie związane ze służbą wojskową i podpowiadali jak zostać ż ołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy terytorialnej służby wojskowowej.

Uroczystość rocznicowe powstania dywizji poprzedziła msza świętą w Archikatedrze Lubelskiej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.

***

Od 2 do 30 września br. będziemy wspólnie świętować w małych i dużych miastach, na rynkach, placach czy skwerach! Pokażmy, że jesteśmy razem, że jesteśmy dumni z naszych żołnierzy. Podziękujmy im za to, że bronią naszej Ojczyzny. Podziękujmy im za służbę na granicy i wspieranie lokalnych społeczności.

***

W skład 18 Dywizji Zmechanizowanej wchodzą 3 brygady: 1 Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oraz 19 Brygada Zmechanizowana z Lublina, a także inne pododdziały takie jak pułki czy bataliony. W czerwcu 2021 r. dywizja osiągnęła pełną gotowość operacyjną. 18 Dywizja Zmechanizowana jest jednym z kluczowych elementów odbudowy i realnego wzmocnienia potencjału obronnego na tzw. ścianie wschodniej.

Powstała w 2018 roku dywizja nawiązuje do wydarzeń, które miały miejsce w 1920 roku – do zwycięskiej wojny z bolszewikami, do Bitwy Warszawskiej. W ramach tych wojsk wyróżniła się właśnie 18. Dywizja Piechoty, nazywana później Żelazną Dywizją.

MIL OSI