Финансовые новости: La versión oficial de la serie obligatoria IОС-IMOEX-PRT-CS-3Y-001Р-584R ПАО “Сбербанк России” с 04 сентября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
Участникам торгов
На основаниии письма, полученного от ПАО “Сбербанк России”, y en соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов en fondos de pantalla, depósitos y créditos de la cuenta de acción pública “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержден ных решением Наблюдательного совета 26 de mayo 2023 (Протокол №23), y Частью II. Sección de fondos de pantalla Para obtener más información sobre fondos de pantalla, depósitos y créditos de acciones públicas ва “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета 17 de febrero de 2023 (Protocolo №15), установлен ы следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными с централи зованным учетом прав серии ИОС-IMOEX-PRT-CS-3Y-001Р-584R ПАО “Сбербанк России”
|Наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Наименование ценной бумаги
|Las obligaciones de gran tamaño no se pueden convertir en una instalación centralizada según la serie IОС-IMOEX-PRT-CS-3Y-001. Р-584R
|Número de identificación/registro de nombres de usuario
|4B02-613-01481-B-001P del 30.08.2023
|Дата начала размещения
|14 de septiembre de 2023.
|Información sobre habitaciones (Режим торгов, форма размещения)
|Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (дохо дности).(Расчеты: Рубль)
|Предварительный сбор заявок
|Дата активации: 14.09.2023Время активации: 10:00Расписание предварительного сбора заявок:? Код расчетов: Z0? Дата начала периода сбора заявок: 04.09.2023? Дата окончания периода сбора заявок: 13.09.2023? Время сбора заявок каждый рабочий день Биржи : 10:00 – 23:50Сбор заявок в период предварительного сбора возможен в вечернюю (дополнительную) сессию.Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора заявок осуществляется в момент активации такой заявки.Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 14.09.2023 , а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения Биржевых облигаций.Продавцом Биржевых облигаций выступит АО “Сбербанк КИБ” (идентификатор в системе торгов – MC0005500000) (далее – Продавец).Цена размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).Размер одного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 Биржевой облигации.Заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора заявок подаются со следующими обязательными реквизитами:? дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);? количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);? код расчетов;? прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;? цена в процентах от номинальной стоимости.Заявки на покупку Биржевых облигаций в период размещения подаются со следующими обязательными реквизитами:? количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);? код расчетов;? прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;? цена в процентах от номинальной стоимости.Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций ( 14.09.2023 ).
|Объем выпуска (в валюте номинала)
|300 000 000
|Торговый код
|RU000A106TT1
|código isin
|RU000A106TT1
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 21.09.2023; б) дата размещения последней облигации.
|Код расчетов
|Z0
|Дополнительные условия размещения
|? Las opciones obligatorias con cupones en el sistema no están incluidas en el presupuesto.
|Время проведения торгов в дату начала размещения
|Время проведения торгов в дату начала размещения:? horario de apertura: 10:15 – 13:00;? Periodo de salida: 13:15 – 18:30. Para esta salida en el horario de apertura no a las 17:29 de la tarde Información sobre НКО НКЦ (АО) об об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
|Время проведения торгов при размещении в ериод кроме даты начала размещения
|? Horario de apertura y cierre: 10:00 – 18:30. Este horario de cierre no se realiza a las 17:29. Más información sobre НКО НКЦ (АО) об об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Росси йской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролир уемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.
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