Финансовые новости: La versión oficial de la serie obligatoria IОС-IMOEX-PRT-CS-3Y-001Р-584R ПАО “Сбербанк России” с 04 сентября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Участникам торгов

На основаниии письма, полученного от ПАО “Сбербанк России”, y en соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов en fondos de pantalla, depósitos y créditos de la cuenta de acción pública “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержден ных решением Наблюдательного совета 26 de mayo 2023 (Протокол №23), y Частью II. Sección de fondos de pantalla Para obtener más información sobre fondos de pantalla, depósitos y créditos de acciones públicas ва “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета 17 de febrero de 2023 (Protocolo №15), установлен ы следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными с централи зованным учетом прав серии ИОС-IMOEX-PRT-CS-3Y-001Р-584R ПАО “Сбербанк России”

Наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Наименование ценной бумаги Las obligaciones de gran tamaño no se pueden convertir en una instalación centralizada según la serie IОС-IMOEX-PRT-CS-3Y-001. Р-584R Número de identificación/registro de nombres de usuario 4B02-613-01481-B-001P del 30.08.2023 Дата начала размещения 14 de septiembre de 2023. Información sobre habitaciones (Режим торгов, форма размещения) Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (дохо дности).(Расчеты: Рубль) Предварительный сбор заявок Дата активации: 14.09.2023Время активации: 10:00Расписание предварительного сбора заявок:? Код расчетов: Z0? Дата начала периода сбора заявок: 04.09.2023? Дата окончания периода сбора заявок: 13.09.2023? Время сбора заявок каждый рабочий день Биржи : 10:00 – 23:50Сбор заявок в период предварительного сбора возможен в вечернюю (дополнительную) сессию.Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора заявок осуществляется в момент активации такой заявки.Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 14.09.2023 , а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения Биржевых облигаций.Продавцом Биржевых облигаций выступит АО “Сбербанк КИБ” (идентификатор в системе торгов – MC0005500000) (далее – Продавец).Цена размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).Размер одного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 Биржевой облигации.Заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора заявок подаются со следующими обязательными реквизитами:? дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);? количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);? код расчетов;? прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;? цена в процентах от номинальной стоимости.Заявки на покупку Биржевых облигаций в период размещения подаются со следующими обязательными реквизитами:? количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);? код расчетов;? прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;? цена в процентах от номинальной стоимости.Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций ( 14.09.2023 ). Объем выпуска (в валюте номинала) 300 000 000 Торговый код RU000A106TT1 código isin RU000A106TT1 Дата окончания размещения Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 21.09.2023; б) дата размещения последней облигации. Код расчетов Z0 Дополнительные условия размещения ? Las opciones obligatorias con cupones en el sistema no están incluidas en el presupuesto. Время проведения торгов в дату начала размещения Время проведения торгов в дату начала размещения:? horario de apertura: 10:15 – 13:00;? Periodo de salida: 13:15 – 18:30. Para esta salida en el horario de apertura no a las 17:29 de la tarde Información sobre НКО НКЦ (АО) об об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО. Время проведения торгов при размещении в ериод кроме даты начала размещения ? Horario de apertura y cierre: 10:00 – 18:30. Este horario de cierre no se realiza a las 17:29. Más información sobre НКО НКЦ (АО) об об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Росси йской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролир уемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.

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