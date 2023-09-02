Финансовые новости: По ценным бумагам SLEN проводится дискретный аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

SLEN

Сахэнер ао

По состоянию на 16:18:00 текущая цена составила 8.7 руб. (Отклонение – 23,14 %).

Произошло повышение на 20.00 % y более в течение 10 minutos подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торговог о дня (7.065 rublos).

В Режиме основных торгов T будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 16:22:00.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом .

Окончание ДА и возобновление торгов в 16:52:00.

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