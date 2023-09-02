Финансовые новости: Об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “01” сентября 2023 года приняты следу ющие решения:

оставить в разделе “Третий уровень” Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с истечени ем срока, установленного для устранения существенного нарушения требований по раскрытию информации (нераскрытие списка аффилированных л иц), учитывая систематичность и существенность нарушения, следующие ценные бумаги :

акции обыкновенные Публичного акционерного общества “Группа компаний РБК”, número de registro выпуска – 1-02-56413-H de 01. 11.2010. Información de contacto para SM 7 (495) 363-3232PR@moex.com

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